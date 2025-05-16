李孝亮稱無法直接聯繫朱立倫後道歉 李忠憲：政治勒索下的投降

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/05/16 13:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免潮席捲全台，推動罷免綠營立委吳沛憶的民團「憶事吳成」領銜人李孝亮前天（14日）受訪時，意外脫口說出自己無法「直接聯繫」國民黨主席朱立倫，引發爭議，自知惹議的他昨（15）日在國民黨中央黨部記者會開始前，就率先向朱立倫、黨發言人楊智伃鞠躬致歉。對此成功大學教授李忠憲表示，從一開始的「無法聯繫朱立倫」，到最後的「鞠躬道歉、承認不當發言」，這不只是轉向，而是明顯政治勒索下的投降。

李忠憲在臉書PO文表示，當一個政黨開始踐踏母愛，我們就知道，它不只是失去了是非，而是背叛了整個人性，李孝亮的故事，原本不該如此悲涼。他的母親看見了危險，選擇挺身而出，不是為了自己，而是為了她的兒子。這是最深沉、最無私的愛，一個母親願意站到風口浪尖，甘願承受輿論壓力，只求兒子懸崖勒馬。然而，在國民黨的壓力與操弄之下，這一份愛被無情踐踏，從一開始的「無法聯繫朱立倫」，到最後的「鞠躬道歉、承認不當發言」，這不只是轉向，而是明顯政治勒索下的投降。

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李忠憲指出，而我們要問的是：為了什麼？一席市議員可能的承諾？一場鬥爭民進黨的舞台？值得讓一個年輕人背叛自己的母親、壓抑自己良知、踐踏自己人格嗎？當我們談勇氣時，我們說的是「意圖正當、評估風險、準備周全、堅持信念」，李孝亮的選擇，符合哪一項？母親的反對，社會的質疑，黨內的壓力，他全盤接受，只因為「反綠」的旗幟需要更多年輕人來扛，這種選擇，不是理性的判斷，而是虛榮的妥協，是一場對自己靈魂的出賣。

李忠憲續指，更可怕的是，中國國民黨竟然毫無愧疚地讓這齣戲上演。他們明知這是一個母親的哀求，一位長輩的警訊，卻仍選擇逼迫李孝亮就範，繼續消耗他年輕的熱情與家庭的信任，這個政黨，從過去抗共、保台的歷史定位，淪落到今日以鬥綠為唯一正義，連基本人倫都可以犧牲，只求一席之地，這種道德崩壞，不只是政黨的墮落，更是社會的警訊。當「反綠」成為不需思考的口號，而非經歷良知試煉後的選擇，我們距離集體虛無就不遠了。

李忠憲分析，那些仍舊相信「反綠即是正義」的支持者們，請你們低頭看看這位母親的眼淚，還有她那份無助卻堅定的愛，問問自己：你們到底在支持一個怎樣的政黨？一個可以犧牲親情、踐踏母愛的政黨，還配說自己是「保護台灣」的力量嗎？李孝亮，不是勇敢，他只是個可憐的年輕人，被一群沒有是非的政客推上了舞台，還以為自己在「拯救國家」。真正該敬佩的，是他的母親，她才是這場鬧劇中唯一的清醒者，也是我們這個社會中，所剩不多的道德標杆。

李忠憲直言，當政黨失去是非，社會的最後一道防線，只能仰賴母親那不願放棄的雙手。而我們能做的，就是站出來，告訴這些政客：我們看見了你們的無恥，也記得了你們的殘忍，你們或許可以壓下輿論，但你們永遠無法粉飾一位母親為愛挺身的真誠，也無法消除年輕人在歷史中留下的愚行，在這場政治的鋼索遊戲中，真正墜落的，不只是李孝亮，更是中國國民黨自己的靈魂。

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