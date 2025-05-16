李孝亮稱無法直接聯繫黨主席後道歉 朱立倫：大家一起努力

國民黨主席朱立倫今天（16日）在新北市汐止車站信義廣場參加宣講活動，對於媒體詢問李孝亮說找不到黨魁的意見，朱立倫說，大家一起努力。（記者俞肇福攝）

2025/05/16 11:21

〔記者俞肇福／新北報導〕大罷免潮席捲全台，推動罷免綠營立委吳沛憶的民團「憶事吳成」領銜人李孝亮前天（14日）受訪時，意外脫口說出自己無法「直接聯繫」國民黨主席朱立倫，引發爭議，自知惹議的他昨（15）日在國民黨中央參加宣傳罷免的記者會開始時，就率先向朱立倫、黨發言人楊智伃鞠躬致歉。朱立倫今天（16日）受訪時回應，不管是年輕的李孝亮或各地的議員，大家一起努力。

朱立倫今天上午偕同國民黨籍新北市議員江怡臻、劉美芳、林國春、王威元等人，前往新北市汐止車站信義廣場，出席「反惡罷 戰獨裁」宣講行程。媒體記者詢問因為2026年就要選舉，外傳罷免吳沛憶的連署，藍營議員不想積極參與，另外怎麼看李孝亮跟主席道歉？朱立倫在宣講後受訪做了上述表示。

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國民黨台北市議會黨團日前舉行「罷雙吳 來連署」黨團總動員12區車隊掃街，李孝亮當天也出席活動，聽完記者提問說，「待會（朱）主席來的時候我會當面親自跟他說，我覺得我的...，我沒有辦法直接聯繫到主席」，掀起爭議。李朝亮昨天出席國民黨中央宣傳罷免綠委的記者會時指出，「因為我本人不當的發言，讓朱立倫主席還有楊智伃，在網路上受到大家的謾罵、批評，我真的非常抱歉」。

對於記者提問，朱立倫說，他相信一件事情，就是大家一起努力，不管是年輕的李孝亮或各地的議員要團結一致。他表示，現在陸軍、空軍一起來，這個週末還有一些活動，在（二階連署）最後這兩個多禮拜，大家全力以赴，一起加油！

罷免廖先翔的民團「齊心斷翔」於5月8日向新北市選委會送交3萬6744份連署書，為法定送件門檻的138％；罷團請廖先翔出來正面對決，拿出立委的專業及勇氣。

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