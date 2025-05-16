中市兒虐案頻傳 民進黨團批媽媽市長不要裝睡

民進黨中市議會黨團批盧秀燕說兒虐零容忍都是假的。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/16 12:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市近日爆發豐原某私立托嬰中心虐童達14人，民進黨市議會黨團今天召開記者會痛批，市長盧秀燕自稱媽媽市長，每一次遇兒虐只會說震怒和零忍容，而從去年七月至昨天，就發生10件兒虐案，要媽媽市長不要裝睡，不要當「閃兵」，要求盧秀燕稽核、輔導、評鑑要落實，不要讓虐童事件一再發生。

教育局表示，為預防幼兒園兒虐案件發生，市府已啟動三層防護網，精進幼兒園內部管理及危機因應：第一層為例行性法令宣導、第二層為教保服務人員正向管教知能的訓練、第三層為稽查及輔導。教育局到園稽查時，併同檢視監視錄影系統管理，若抽查監視影片發現疑似不當對待幼生情事，則依規查處，絕不寬貸。

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民進黨中市議會黨團總召王立任、副總召張芬郁、張家銨、幹事長林祈烽、書記長張玉嬿及多位黨籍市議員蔡耀頡、陳淑華、蔡成圭、謝志忠、林德宇、曾威、黃守達、李天生、謝家宜今天在黨團召開記者會，痛批台中市兒虐不斷，盧秀燕根本裝睡，今天震怒，明天忘記。

王立任表示，台中市從去年月短短不到1年，至少發生10起以上虐童霸凌事件，盧秀燕號稱媽媽市長，於心何忍，只會說要重懲，卻讓事件一再發生，去年7月發生幼兒園8名教保員虐待20名幼兒、8月13日梧棲違法暑訓營爆虐童，到太平某國小變態教練性侵41球員，今年烏日某國小附幼虐童，近日爆發豐原私立托嬰中心虐童14人。

王立任批，媽媽市長一再說要重懲，但案件一再發生，重懲只是遮羞布、只是選舉語言

，現今送到托兒機構竟最危險。

副總召張芬郁表示，市長媽媽說兒虐一件都不能發生，但一件一件都發生，叫家長如何放心送孩子去上課，市長不要只會震怒，要求落實評鑑及建立監管雲。

副總召張家銨表示，現在家長很難當，找不到保母及幼教師，批市府都沒有好好輔導幼教機構，要求這樣的事不要再發生，要盧不要只是震怒，要把市政做好。

民進黨中市議會黨團批盧秀燕說兒虐零容忍都是假的。（記者蘇金鳳攝）

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