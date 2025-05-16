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    首頁　>　政治

    國民黨緊咬林月琴 質疑當小孩保護傘卻拿錢不辦事

    國民黨今日召開「投資天后林月琴爽拿社福錢，不幹正事成破口！《月琴檔ETF》大揭露！」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日召開「投資天后林月琴爽拿社福錢，不幹正事成破口！《月琴檔ETF》大揭露！」記者會。（記者施曉光攝）

    2025/05/16 11:41

    相關新聞：捲入社福爭議 林月琴：真該究責的是讓我們落淚的體制

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「投資天后林月琴爽拿社福錢，不幹正事成破口！《月琴檔ETF》大揭露！」記者會，指控民進黨不分區立委林月琴透過賺孩子的錢，拿來炒作股票，而且拿錢不辦事，該黨智庫副執行長凌濤甚至質疑林月琴，是否因為看盤而疏忽照顧兒童權益？

    凌濤表示，民進黨的不分區立委「門面」林月琴，今天竟然把施壓當成關心電話，而且堅持不辭去靖娟基金會、兒童權益聯盟等職務，原因就是一旦辭掉這些職務，將會少賺很多錢。

    凌濤並指出，林月琴還是一位「投資天后」，根據林月琴夫婦的財產申報資料顯示，總共投資84檔股票，基金有39檔，債券2檔，總計市值超過4933萬9000餘元，其中包括「超級飆股」，曾經單月漲幅將近90%，林月琴這些投資的錢從何而來？是否是拿賺孩子的錢來投資？林月琴是否因為看盤，而疏忽照顧兒童權益？

    國民黨副發言人康晉瑜表示，林月琴擔任受虐兒「剴剴案」的外聘督導，原本應該落實自己的督導責任，卻成為制度的破口，過去究竟拿了多少社福經費放進口袋，成為林月琴的投資本金？

    康晉瑜還說，林月琴拿錢不辦事，「剴剴案」事發3個月，林月琴先是推諉神隱，後又吃人血饅頭，從得知消息到消息曝光這3個月時間，林都在睡覺嗎？

    他並指出，林月琴過去光在雙北、桃園等3個縣市粗估就爽賺228萬元，其中在台北市102年到113年擔任外聘督導、講師以及領取會議出席費就高達118萬，新北市97萬餘元，桃園市11萬餘元，至於在其他綠營執政縣市會不會拿更多？林月琴聲稱是小孩保護傘，卻拿錢不辦事，他呼籲林不要戀棧職位，負起責任請辭。

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