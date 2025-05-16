柴靜書遭下架、中配亞亞復出 胡采蘋怒批中國「鼓勵惡劣的人」

財經網美胡采蘋。（圖擷自Emmy追劇時間臉書粉專）

2025/05/16 14:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾任中國央視記者柴靜，其舊作《看見》近日在中國遭下架。對此，財經網美胡采蘋表示，柴靜採訪台灣的老兵高秉涵律師影片公開後，遭中國當局禁止她的書，也可能無法再回中國，然中配亞亞13日又開始發布抖音，胡采蘋痛斥北京政權「把好的人消滅，卻鼓勵惡劣的人」，這點「台灣不妥協，台灣人也不同意」。

胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文表示，曾經以霧霾紀錄片穹頂之下震撼全中國的新聞女神柴靜，後來移民到西班牙，最近她做了一個影片，採訪了台灣的老兵高秉涵律師，講國共內戰的殘酷，可以說是一個對中共發出反戰聲音的影片。

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胡采蘋說，「那個影片我根本看不到一半，因為講的事情太令人熟悉了，就是我們這種外省家庭的經歷，妻離子散、家破人亡，延續了半個世紀的鬥爭虐殺。」要談反戰，就不要廉價的壓迫被侵略的一方，庸俗、無知，極其廉價的在消費你珍貴的言論自由，自我感動，實質孬種。她直指，「柴靜的這種作法，才是需要勇氣，要付出代價，而且真正能影響到侵略方的開戰野心。」

胡采蘋指出，柴靜付出的代價，是她的書被禁了，她可能無法再回中國，她的親友可能會被騷擾。那你們付出了什麼代價呢？「荒謬的是，就在真正能發出反戰訊息的人，她的書被下架的時候，那個倡議武統台灣、希望兩棲攻擊艦中國四川艦首功打台灣的中配亞亞，她又重新在社群帳號復活了。」

胡采蘋最後說，什麼是逆淘汰機制，就是把好的人消滅，卻鼓勵惡劣的人。台灣不可能對此妥協，台灣人不會同意。

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