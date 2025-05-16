為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柴靜書遭下架、中配亞亞復出 胡采蘋怒批中國「鼓勵惡劣的人」

    財經網美胡采蘋。（圖擷自Emmy追劇時間臉書粉專）

    財經網美胡采蘋。（圖擷自Emmy追劇時間臉書粉專）

    2025/05/16 14:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾任中國央視記者柴靜，其舊作《看見》近日在中國遭下架。對此，財經網美胡采蘋表示，柴靜採訪台灣的老兵高秉涵律師影片公開後，遭中國當局禁止她的書，也可能無法再回中國，然中配亞亞13日又開始發布抖音，胡采蘋痛斥北京政權「把好的人消滅，卻鼓勵惡劣的人」，這點「台灣不妥協，台灣人也不同意」。

    胡采蘋於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文表示，曾經以霧霾紀錄片穹頂之下震撼全中國的新聞女神柴靜，後來移民到西班牙，最近她做了一個影片，採訪了台灣的老兵高秉涵律師，講國共內戰的殘酷，可以說是一個對中共發出反戰聲音的影片。

    胡采蘋說，「那個影片我根本看不到一半，因為講的事情太令人熟悉了，就是我們這種外省家庭的經歷，妻離子散、家破人亡，延續了半個世紀的鬥爭虐殺。」要談反戰，就不要廉價的壓迫被侵略的一方，庸俗、無知，極其廉價的在消費你珍貴的言論自由，自我感動，實質孬種。她直指，「柴靜的這種作法，才是需要勇氣，要付出代價，而且真正能影響到侵略方的開戰野心。」

    胡采蘋指出，柴靜付出的代價，是她的書被禁了，她可能無法再回中國，她的親友可能會被騷擾。那你們付出了什麼代價呢？「荒謬的是，就在真正能發出反戰訊息的人，她的書被下架的時候，那個倡議武統台灣、希望兩棲攻擊艦中國四川艦首功打台灣的中配亞亞，她又重新在社群帳號復活了。」

    胡采蘋最後說，什麼是逆淘汰機制，就是把好的人消滅，卻鼓勵惡劣的人。台灣不可能對此妥協，台灣人不會同意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播