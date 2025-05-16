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    公布國民黨抄名冊受害者名單！ 王定宇：律師團完全義務協助

    立委王定宇。（資料照）

    立委王定宇。（資料照）

    2025/05/16 11:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台南地檢署偵結罷免民進黨立委王定宇提議人名冊偽造文書案，起訴國民黨黨工11人、緩起訴37人。王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。

    王定宇在臉書PO出許多罷免民進黨立委王定宇提議人名冊偽造文書案受害者的名單，並在貼文中表示，中國國民黨台南市黨部集體犯下偽造文書乙案，罪證確鑿加上被告多數坦承犯行，全案已經起訴，附上起訴書中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，如果您認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。

    王定宇直言，他已籌組之律師團隊將義務協助受害市民向偽造文書的領銜人 、國民黨黨工等被告11人，提起個資法損害賠償之訴，每個個案求償新台幣2萬元，以最終判決之金額全數歸屬提告之受害人，王定宇服務處和律師團完全義務協助。

    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

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    王定宇今日稍早公布該案起訴中已經確認偽造文書的受害人「去識別化名單」，呼籲如果有人認為自己可能是其中之一，將可依據個資法28條、29條向被告訴請最高2萬元新台幣之賠償，請進一步跟王定宇服務處聯繫確認完整姓名是否吻合。（圖擷取自 臉書）

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