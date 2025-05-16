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    首頁　>　政治

    陳宗彥涉接受性招待判無罪 朱立倫：究其因是「信賴者無罪」

    針對前行政院發言人陳宗彥接受酒店業者性招待被判無罪，中國國民黨主席朱立倫16日受訪時指出，全民覺得最離譜，最荒謬的就是業者有罪，被招待者無罪。（記者俞肇福攝）

    針對前行政院發言人陳宗彥接受酒店業者性招待被判無罪，中國國民黨主席朱立倫16日受訪時指出，全民覺得最離譜，最荒謬的就是業者有罪，被招待者無罪。（記者俞肇福攝）

    2025/05/16 10:58

    〔記者俞肇福／新北報導〕針對前行政院發言人陳宗彥涉接受酒店業者性招待，台南地方法院昨天（15日）判決陳宗彥無罪，中國國民黨主席朱立倫今天（16日）在汐止表示，全民覺得最離譜，最荒謬的就是業者有罪，被招待者無罪，究其原因就是「信賴者無罪」，大家都知道陳宗彥是賴清德的親信，過去台南議長賄選案，也是賴清德親信都判無罪，所以台灣現在都流行「信賴者無罪」，反賴的都有罪，不管哪一黨都要「關到底」！「辦到底」！

    大罷免潮席捲全台，以罷免國民黨立法委員居多，朱立倫全台走透透，今天上午到新北市汐止車站信義廣場宣講，呼籲支持者要支持肯做事的立法委員廖先翔；媒體記者詢問朱立倫有關陳宗彥接受酒店業者性招待被判無罪，做出上述表示。

    朱立倫說，全民覺得最離譜，最荒謬的就是業者有罪，被招待者無罪，究其原因就是「信賴者無罪」，大家都知道陳宗彥是賴清德的親信，過去台南議長賄選案，也是賴清德親信都判無罪，所以全台灣現在都流行信賴者無罪，反賴的都有罪，不管哪一黨都要「關到底」！「辦到底」！

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