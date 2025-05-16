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    林沛祥「Top 1％」言論惹議 周軒：想成為基隆馬英九吧？

    周軒表示過去也有人用這種態度對人民，那個人是前總統馬英九，或許林沛祥想要成為「基隆馬英九」吧？（資料照，本報合成）

    周軒表示過去也有人用這種態度對人民，那個人是前總統馬英九，或許林沛祥想要成為「基隆馬英九」吧？（資料照，本報合成）

    2025/05/16 11:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林沛祥日前稱罷團是「社會邊緣人集合體」，又被翻出過去他曾自稱「國會議員是那百分之一的優秀人才」，林沛祥事後反駁稱是被斷章取義。對此政治工作者周軒表示，過去也有人用這種態度對人民，那個人是前總統馬英九，或許林沛祥想要成為「基隆馬英九」吧？

    周軒在臉書PO文表示，林沛祥的那句「當選立法委員的都是台灣top 1 percent 的優秀人才」，讓他想起一個人的名言，「我把你們當人看」這個人當年是總統，然後他用這種態度在應對人民，林沛祥也一樣，而且兩個都是公子哥。

    周軒指出，他覺得中國國民黨的「菁英」常常對「民主」有種錯覺，以為選上立委還是總統，就是「人中之龍，優秀人才」，並不是如此，當選民選公職只象徵你受到人民信任，人民授權給你，代表他們處理公共事務。

    周軒續指，你受到的禮遇跟尊崇，包括進出大門，警察同仁對你敬禮喊的一聲「委員好」，那其實是對你後面代表的「民意」敬禮，不是你，這真的跟你是不是台灣「top 1 percent 」的優秀人才沒有關係，民主政治不是在開學測衝刺班，林沛祥還有國民黨的二代們常常搞錯重點。

    周軒直言，對了，那個總統叫做馬英九，或許林沛祥想要成為「基隆馬英九」吧？

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