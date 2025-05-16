賴總統就職將滿1週年 國民黨發起「519全民叭賴」

賴清德總統就職即將屆滿1週年，國民黨將在520前夕舉辦「519全民叭賴，吼出來！賴清德下台！」活動，該黨呼籲全民在5月19日下午5點20分，一起透過按鳴喇叭兩聲「叭賴」，藉此象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲。（記者施曉光攝）

2025/05/16 10:44

〔記者施曉光／台北報導〕賴清德總統就職即將屆滿1週年，國民黨將在520前夕舉辦「519全民叭賴，吼出來！賴清德下台！」活動，該黨呼籲全民在5月19日下午5點20分，一起透過按鳴喇叭兩聲「叭賴」，藉此象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲，當天國民黨中央黨部從下午4點開始集結車隊並誓師，5點整車隊正式出發，前往民進黨中央黨部表達怒吼。

國民黨秘書長黃健庭表示，賴清德即將就職屆滿1週年，這1年來是台灣民主最受傷、最黑暗的一年，幾乎各行各業、跨世代的民眾都很憂慮，這個現象可從各種民調結果印證，因為賴清德無能又傲慢，政府文武百官只會護航、表忠、邀功，沒有為國家解決問題。

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黃健庭痛批賴政府，把精力全部放在鬥爭，當家鬧事，置經濟民生於不顧，讓台灣空轉了1年，對內搞極權專制，用政府機器推動大罷免，濫用司法霸凌在野黨，製造社會對立，面對美國挑起的關稅貿易戰，政府未談先跪，送出台積電，讓新台幣爆升值，造成產業界哀鴻遍野，讓美國總統川普予取予求。

黃健庭說，國民黨宣布發起「全民叭賴」行動，希望所有不滿的民眾，在5月19日下午5點20分參加，一起向裝聾作啞、充耳不聞的賴政府，表達不滿與憤怒，他並強調，當天全國都是主場，除了國民黨中央黨部外，各縣市也都有集結點，當天大家不管在哪裡，也都可以自行響應，透過按鳴喇叭2短聲表達抗議，但他也提醒大家在醫院、學校等有禁鳴喇叭的地方要避免。

國民黨發言人楊智伃則說，「裝睡的人叫不醒」，全民黨只好透過集體「叭賴」，向無能傲慢的賴清德抗議，當天國民黨中央黨部活動現場將從下午4點開始，會有車隊集結誓師，5點鐘車隊出發前往民進黨中央黨部，要向不當總統、只當黨主席的賴清德怒吼。

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