林欽榮證實京華城案柯文哲都知情 吳靜怡：為沈慶京私利剝奪市民權益

台北地院15日審理京華城弊案，提訊前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/05/16 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院昨日開庭審理京華城容積率弊案，傳喚前台北市副市長林欽榮出庭作證，檢方在庭上提出京華城案過往開發的相關紀錄、文件並詢問林欽榮，林欽榮除了精準回答相關時間點、會議內容、爭議點，更明確表明京華城案一案柯文哲都知情，更強調他當時堅決反對提高容積率，「多給一平方公尺就是圖利」。對此媒體人吳靜怡表示，無論是彭振聲和林欽榮都是能證實柯文哲具有圖利意圖！總之，圖利就是貪污，柯文哲不應該為了成就沈慶京私利而剝奪台北市民權益。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲智商157卻裝無知？京華城案涉嫌圖利廠商121億，彭振聲和林欽榮都曾經是柯文哲擔任市長時倚重的副市長，一個認罪收到長官指示圖利京華城、一個指證長官明知圖利而為之。

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吳靜怡指出，林欽榮的四大證詞直接強化了起訴書中關於柯文哲主觀犯意的指控，林欽榮證實京華城案由柯文哲直接專案列管，需定期向其報告進度，如同其他列管案件如東區門戶計畫、西區門戶計畫、公宅、環狀線等，也需定期回報，顯示京華城案的特殊關注；柯文哲曾詢問為何京華城容積率從392%調高至560%，並對沈慶京要求678%表示疑惑，顯示其對案情有詳細認知；柯文哲智商157、非常用功，對都市更新法規的適用條件非常清楚，林欽榮認為即使多給1平方公尺的容積率，也可能構成圖利，損害250萬台北市民的權益。

吳靜怡續指，林欽榮呈交與柯討論都市更新法令修訂的字條，證明柯文哲參與法規討論並要求進度回報，甚至希望北市府修法影響中央，透過林欽榮的政策可以了解柯文哲圖利京華城具有主觀犯意，也就是知違法仍推動容積率調整，並從中積極參與，像是列管、會議、法令修改等方式直接介入京華城案。

吳靜怡直言，無論是彭振聲和林欽榮都是能證實柯文哲具有圖利意圖！總之，圖利就是貪污，柯文哲不應該為了成就沈慶京私利而剝奪台北市民權益，

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