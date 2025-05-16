張博洋籲高市府搬到高雄車站特區 陳其邁：非常有創意的建議

高市議員建議把市府搬到高雄車站旁，圖為由車站北側觀賞高雄綠之丘。（記者王榮祥攝）

2025/05/16 10:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張博洋今質詢時，建議高雄市政府可遷移到高雄車站專區，作為車站周邊發展的「王牌」!市長陳其邁稱許這建議有創意，但須考量財務、空間等諸多因素，但他個人認為可以考慮。

張博洋舉台北、台中市府為例，認為高雄車站周邊發展如果要更具體，可以將四維行政中心搬到車站旁。

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他進一步分析，車站旁具有地理、交通、空間、發展潛力等優勢，市府如果進駐，絕對可帶動下一個十年發展動力，且四維行政中心符合危老容積獎勵，這時候開始規劃搬過去、時機不錯。

陳其邁讚許這是非常有創意的建議，他個人認為可考慮，藉由行政中心轉移，應可帶動城市發展軸線，對高雄車站周邊有有點火效果。

但陳其邁也提到，市府搬遷仍需考慮的包括財務、實際辦公空間等條件，高雄車站商業大樓1.6萬坪，但四維行政中心2.8萬坪， 一棟商業大樓面積還不足，若要搬到火車站，可能要有其他空間。

陳其邁讚許市府搬到火車站旁是非常有創意的建議，但仍需考量財務、空間等實際條件。（翻攝官網）

高市議員張博洋建議高市府搬到高雄車站旁。（翻攝官網）

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