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    出席IDU 2025論壇 夏立言籲民主國家團結對抗威權

    國民黨副主席夏立言15日代表國民黨出席在比利時布魯塞爾舉行的國際民主聯盟（IDU）年度論壇。（國民黨提供）

    國民黨副主席夏立言15日代表國民黨出席在比利時布魯塞爾舉行的國際民主聯盟（IDU）年度論壇。（國民黨提供）

    2025/05/16 09:22

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席夏立言15日代表國民黨出席在比利時布魯塞爾舉行的國際民主聯盟（IDU）年度論壇，並於「21世紀的安全與信任：跨大西洋與印太夥伴關係新時代」座談會中，與澳洲前總理史考特莫里森（Scott Morrison）及英國保守黨影子內閣外交大臣普莉提巴特爾（Priti Patel）共同擔任與談人。

    夏立言在座談中呼籲所有民主國家團結一致，以具體行動共同對抗任何形式的威權體制，而台灣正站在這條全球價值防線的最前線，身為民主世界的一員，不容被孤立。

    夏立言指出，台灣在地理位置上處於第一島鏈中心，在科技供應鏈中更是關鍵一環，半導體產業堪稱全球科技的矽盾，而且台灣人民長期堅守自由與民主的價值，更是我們與全球民主夥伴最深層的連結。

    夏立言進一步說明，國民黨在推動台灣民主化的歷程中扮演不可或缺的角色，從解除戒嚴、開放報禁到首次總統直選，都是由國民黨推動完成，即使今日身處在野，仍堅守捍衛民主體制，面對來自境內及境外挑戰，毫不退讓。

    談到台灣國際處境，夏立言坦言，受限「一中政策」，台灣長期被國際社會排拒在外，難以用正常身份參與多邊機制，但儘管如此，國民黨在執政時期仍透過務實外交成功讓台灣出席世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO），簽署多項自由貿易協定，並爭取超過150國給予免簽待遇，特別是在歐洲。

    夏立言並重申國民黨一貫的對外政策主張，「國防、對話、民主、外交」4項並重、彼此補充，是台灣在變局中穩健前行的依據，強調唯有在確保國防安全的同時，透過對話與務實外交，方能真正促進兩岸與區域和平，他呼籲在場各國民主政黨共同展現道德勇氣，以實際行動支持中華民國，包括深化經貿交流、強化雙邊合作、推動台灣參與國際組織及活動，並在與中國互動的過程中，確保不犧牲台灣的民主尊嚴與國際空間。

    對於座談主持人問及「想向世界傳達什麼訊息」時，夏立言表示，「民主國家必須團結一致，以實際行動對抗任何形式的威權主義。」

    國民黨指出，這次IDU 2025論壇與會各國政要包括比利時首相巴爾特德韋弗（Bart De Wever）、義大利總理喬治亞梅洛尼（Giorgia Meloni）、英國前首相鮑里斯強森（Boris Johnson）、加拿大前總理史蒂芬哈珀（Stephen Harper）、英國前首相伊麗莎白特拉斯（Elizabeth Truss）以及歐洲議會副議長安東內拉斯貝爾納（Antonella Sberna）。

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