罷團決定「放下」 宣布停止罷免民進黨新北市議員陳乃瑜行動

新北市新店區罷免議員陳乃瑜團體宣布停止罷免行動。（摘自除瑜回收社團臉書）

2025/05/16 09:30

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〔記者翁聿煌／新北報導〕公民團體發起的大罷免行動，在新北市新店區發起罷免藍委羅明才的動作，也引發藍營支持者反制，推動罷免民進黨籍議員陳乃瑜，「除瑜回收」的領銜人曾濬16日在臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有其正當性，但是考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中」，因此在罷免團隊的表決下，決定「放下」，停止罷免陳乃瑜行動。

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曾濬指出，目前連署進度大約來到整體收件時程的四分之一，連署書的份數雖然仍依照原本的規劃穩健推進，但自從上週「七張站」發生罷免團體與長者之間的肢體衝突後，自己的心情變得非常沉重。

他反覆思考自從大罷免啟動以來，新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中，街上的人不再有笑容，取而代之的是一種肅殺的氣息與壓抑的情緒，他驚覺「這不是我們熟悉的新店」。

他表示，啟動這場罷免，原是出於對公義的追求，卻在不知不覺中，「與我們原本最不想成為的樣子漸行漸近」，他開始懷疑如果繼續走下去，是否也會變成另一個讓人感到擾民、引發對立的罷免團體？這樣的念頭，使他夜夜難眠。

於是他緊急召集團隊開會，坦承自己的感受與掙扎，會議中，有人堅持應該堅定走下去，也有人與我有相同的憂慮。最後，我們用民主的方式表決，最終一致決定停止目前進行中的罷免行動。

曾濬表示，真正的改變不會缺席，只是時間還沒到，很快，1年多後，鄉親們將有機會用手中的選票，做出屬於新店也屬於民主最堅定的選擇。

民進黨籍議員陳乃瑜。（記者翁聿煌攝）

新北市新店區罷免議員陳乃瑜團體宣布停止罷免行動。（摘自除瑜回收社團臉書）

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