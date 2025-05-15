亞灣2.0遭類比京華城弊案 高市府：公私差很大、混淆視聽

高市府詳述亞灣都更完整過程，強調與未經合法程序的私有地差很大，痛批政黨人士混淆視聽。（高市府提供）

2025/05/15 23:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對亞灣2.0遭類比京華城弊案，高雄市政府晚間聲明強調亞灣是公有地、屬政院核定國家重大經建計劃，與不在都更區內、沒經合法程序的京華城私人土地差很大，對政黨人士混淆視聽予以嚴正譴責。

高市都發局說明，亞灣2.0為行政院2023年5月11日核定之國家重大經建計畫，市府依照都市計畫法第27條第1項第3款，根據國家政策方針，研提細部計畫變更並經都委會審議同意，分別於2023年4月17日 「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫（配合行政院亞灣5G AIoT創新園區推動方案）土地使用分區管制要點暨都市設計基準案」，以及2024年1月10日「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫（配合行政院亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案）土地使用分區管制要點、都市設計基準暨事業及財務計畫案」完成都市計畫案公告實施。

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上述亞灣2.0都市計畫案，該容積獎勵內容，主要為鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵；惟申請者其投資計畫須經審認合格，相關程序均依法依規辦理，其目的在透過獎勵投資，帶動城市發展與經濟、就業等公共效益。

反觀，京華城案未在都更區域內，且未經合法法源及程序，逕予私人財團違法「準用」都市更新獎勵容積，且只有唯一一宗土地的私人財團受益，大相逕庭。

都發局指出，亞灣2.0所在範圍除在2002年就列為公劃都市更新區，另其都市計畫鼓勵產業投資興辦營運總部或研發中心等，具擴大產業群聚及帶動就業機會者，得給予基準容積20%獎勵之適用，並設有限定適用時間至118年3月2日屆期的落日條款。

都發局強調，亞灣2.0的產業容積獎勵數額，符合依都市計畫法第85條訂定之高雄市都市計畫法施行細則第24條容積獎勵上限，也就是不可超過法定容積20%之規定，適用範圍為亞灣2.0區域43.54公頃，區域內包括國有事業、公有土地等皆適用。

且符合內政部所頒定都市計劃細部計劃審議原則第八點：依第七點（細部計畫內各種住宅區及商業區之容積率）訂定之容積率，不得逾越都市計畫法省 （市） 施行細則或土地使用分區管制規則之規定，且不得違反主要計畫有關使用強度之指導規定。

亞灣2.0場域。（高市府提供）

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