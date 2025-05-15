助理張芳碩涉死亡連署收押 盧縣一被爆在朱立倫面前稱：下午送出連署書

今年2月6日的國民黨屏東縣黨部新春團拜。（記者陳彥廷攝）

2025/05/15 23:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕藍營罷免立委伍麗華卻涉死人連署，被羈押的領銜人張芳碩是國民黨立委盧縣一的助理，有民眾爆料，今年2月6日國民黨屏東縣黨部新春團拜時，當時盧縣一就在主席朱立倫、組發會主委許宇甄及屏東縣黨部主委蘇清泉面前指出，「剛才主席已經講過了，所以我會繼續努力面對大罷免」，並強調當天下午就會送出罷免連署書。

屏東地方法院今天下午裁定張芳碩羈押，全案案情升高，盧縣一態度在張芳碩羈押前後出現轉變，他受訪先是稱「連署過程不知情」，並反批查核連署人資格是中選會的工作，民進黨是把司法當槍桿，掃射異己，下午裁押後卻話鋒丕變，記者撥打手機門號聯繫盧，他表示自己對羈押無意見，在記者追問是否會替張芳碩提出抗告後，他則以全案是張芳碩「個人行為」表達婉拒，隨即掛掉通話。

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而團拜當天的錄音檔也顯示，曾說自己對「連署過程不知情」的盧縣一，早在今年2月6日國民黨屏東縣黨部團拜時，在主席朱立倫、組發會主委許宇甄、屏東縣黨部主委蘇清泉等都在場下，盧縣一是胸有成竹的公開宣誓，當天下午將送件罷免，後續據台北市選委會的會議紀錄，他所要罷免的對像即是伍麗華，因此在當天之前顯就已取得眾多死者的無效連署，推測籌備應是春節後啟動甚至春節期間。

當天朱立倫率先致詞，除細數政績，更批評民進黨因無法面對世界趨勢改變，透過大罷免轉移執政不力焦點，並指「如果當家要鬧事，就以戰止戰」，隨後盧縣一登台是先數落伍麗華、徐富癸及鍾佳濱3位民進黨屏東立委不及他和蘇清泉，強調國民黨的立委「不用怕」，因為剛才主席（朱立倫）已經講過了，「所以我會繼續努力面對大罷免，而且下午就會送出，大家有信心來面對他們的惡罷」，顯示盧縣一不僅知情，可能還是送件時間的決策者之一。

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