轟藍營死亡連署冒犯祖靈 陳瑩：朱立倫「精準罷免」歧視原住民

陳瑩前往提告。（陳瑩立委服務團隊提供）

2025/05/15 23:47

〔記者劉人瑋／台東報導〕立法委員陳瑩15日前往士林地檢署，針對罷免案領銜人福定・多諾提出刑事告訴，指控其涉嫌偽造文書、違反《公職人員選舉罷免法》與《個人資料保護法》。罷免連署名冊包含193筆死亡連署，已故族人名字被濫用為政治工具，抨擊國民黨主席朱立倫要求「精準罷免」，暴露對原住民族的歧視與打壓。

陳瑩表示，其中有這193筆死亡連署冒犯祖靈，傷害族人尊嚴。陳瑩表示：「已故族人的名字被用來操弄政治，這是對原住民族的侮辱。」福定・多諾作為領銜人，依法應確保連署真實，卻提交不實名冊，甚至補件階段仍包含8筆死亡連署，涉嫌犯罪，必須承擔法律責任，「這不是對我個人的攻擊，而是對原住民族的羞辱與歧視。」

請繼續往下閱讀...

陳瑩說，這場罷免是國民黨系統性打壓原住民的行動。朱立倫要求「精準罷免原住民」，鎖定山地、平地原住民立委各一人，意圖清空國會席次。依《選罷法》，被罷免人數未達半數無法補選，原住民的選舉權與發聲權將被剝奪。陳瑩批評：「國民黨用偽造連署操弄罷免，朱立倫的『精準罷免』是對族群正義的挑釁，對台灣民主的傷害。」

陳瑩指出，這段期間接獲很多族人及朋友反應，有人利用反對台東風力發電事件夾雜罷免書要族人簽名，被發現了後還大言不慚的說「罷免陳瑩就是反對風力發電。」為了避免有更多族人在這樣的違法手段中成為替罪羔羊，才會在整理完所有數據後決定提告。

陳瑩前往提告。（陳瑩立委服務團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法