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    籲國民黨放下「Top 1％的自尊」山海公民：真實地向基隆市民道歉

    罷免謝國樑領銜人戴璟安呼籲國民黨放下Top 1％的自尊，真真實實地向基隆市民道歉。（資料照）

    罷免謝國樑領銜人戴璟安呼籲國民黨放下Top 1％的自尊，真真實實地向基隆市民道歉。（資料照）

    2025/05/15 23:25

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨立法委員林沛祥今天反駁說，「國會議員是1％的優秀人才」及罷團是「社會邊緣人的集合體」言論遭人斷章取義，去年「山海公民拆樑行動」領銜人戴璟安和發言人李晏蓉等人從拆樑到絕沛，背後有民進黨地方組織與「公民團體」合作的影子。拆樑團隊今晚批評，國民黨不但沒有檢討過往的作為、不瞭解公民的憤怒，反而把公民的聲音操作成藍綠對決，還盜用人民個資，至今得不到市長謝國樑或國民黨基隆市黨部的道歉，呼籲國民黨放下Top 1％的自尊，真真實實地向基隆市民道歉。

    罷免謝國樑領銜人戴璟安批評，國民黨再一次展現了井底之蛙般的見識，國民黨基隆市黨部連續2年經歷基隆市民對國民黨籍公職投下的不信任票，不但沒有深刻檢討過往作為、不瞭解公民的憤怒，反而把公民的聲音操作成藍綠對決，並用同樣的方式企圖愚弄大眾。

    戴璟安說，國民黨企圖發動報復式罷免，不僅使用偽造的提議書發動罷免綠營議員，還透過前民政處長張淵翔盜用基隆人民的個資，但現在的基隆人民始終還得不到謝國樑或國民黨基隆黨部一句道歉，呼籲國民黨放下自認為是Top 1％的自尊，真真實實地向基隆市民道歉。

    戴璟安也奉勸國民黨，如果再一直持續傷害基隆民主、企圖欺世盜名欺瞞基隆人民，相信往後會有更多位「戴璟安、李晏蓉」，更多的山海公民站上街頭第一線。

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