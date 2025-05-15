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    快來連署！罷免魯明哲、呂玉玲 距安全門檻還差1千、2千份

    「罷呂清玲」團隊志工，今天下午在平鎮區山仔頂市場旁的中豐路擺攤收件。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」團隊志工，今天下午在平鎮區山仔頂市場旁的中豐路擺攤收件。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/15 23:14

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體第2階段罷免第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，現距130%安全門檻分別還差1000份、2000份，「罷呂清玲」團隊延長收件至18日，團隊志工這週六、日下午3點至6點，在平鎮區1895乙未保台紀念公園進行小蜜蜂收件，籲民眾趕緊來連署。

    「罷呂清玲」團隊志工張先生表示，安全份數仍差近2000份，志工仍不停蹄地將空白連署書、宣傳DM捲成一綑綑的紙捲，讓志工外出掃街時，投進各家戶信箱。

    「罷呂清玲」今天下午在山仔頂市場旁的中豐路上擺攤收件，市民許小姐說，不滿國民黨立委在立法院濫權，知道罷免呂玉玲仍未達安全件數，看見志工擺攤便填寫連署；志工李先生說，上週單天收件僅約10件，「加減收啦。」送件後，比較放輕鬆，在外收件，感覺路過民眾的支持多過批評，「近日有暖心民眾在附近連鎖超市，直接用推車運著滿滿的水果，為志工加油。」自己是泥作師傅，看不慣藍委親中舔共，想為台灣多做點事，便幫忙連署罷免藍委。

    販售保養品的志工張先生在山仔頂市場邊邀民眾填寫連署，耐心有條理地向民眾解釋國會現狀，他說，起初藍委在國會擴權時，就關注起罷免藍委狀況，工作關係，４月起才有空協助連署作業。

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora表示，安全份數仍差1000份，還不能鬆懈，最後關頭，罷免魯明哲投票在望，填寫連署書不能停下，這週除了中壢愛麵子固定連署站，志工也持續在財政部北區國稅局中壢稽徵所前擺攤收件。

    此外，「全力一擊」罷免立委涂權吉案領銜人Rick表示，桃園市選委會將於近期，以限時掛號的方式陸續寄出罷免查詢單，提醒民眾若收到查詢單，一定要在時限內回覆，否則有極高機率被剔除，且建議掛號寄回，才能追蹤郵件。

    罷免藍委呂玉玲仍未達安全件數，民眾今天在平鎮區山仔頂市場旁填寫連署。（記者黃政嘉攝）

    罷免藍委呂玉玲仍未達安全件數，民眾今天在平鎮區山仔頂市場旁填寫連署。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」團隊志工今天下午在平鎮區山仔頂市場掃街，邀民眾連署罷免藍委。（記者黃政嘉攝）

    「罷呂清玲」團隊志工今天下午在平鎮區山仔頂市場掃街，邀民眾連署罷免藍委。（記者黃政嘉攝）

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