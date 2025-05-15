陳培瑜指幫腔韓國瑜「一龍二鳳」說 陳昭姿澄清沒幫腔：妳才噁心

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

2025/05/15 22:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，中場休息結束後民進黨團尚未回座，他對著麥克風說，「民進黨黨團『一龍二鳳』趕快來現場吧」，民進黨團書記長陳培瑜抗議批評，「肉麻噁心當有趣」，事後並在Threads上指民眾黨立委陳昭姿還幫腔說沒有不妥。不過，陳昭姿在臉書發文澄清，自己並無參與此話題卻無端遭指控，到底干她屁事？噁心的是陳培瑜。

陳昭姿寫，「陳培瑜，請你說清楚，今天黨團協商歪樓的『龍鳳之爭』，我何時幫腔韓國瑜了？」對她而言這個話題極其無聊，一龍二鳳大概就像九二共識，「各自表述、毫無共識」。

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陳昭姿說，在重要的黨團協商吵一龍二鳳是沒正事可做了嗎？況且這個話題她完全懶得參與，陳培瑜卻指控她幫腔，到底干她屁事？

陳昭姿說，這讓她想起蘇東坡與佛印禪師的對話：「心中有佛，看什麼都是佛；心中有糞，看什麼都是糞。」我們所看到的，往往反映的是我們內心的預設立場，「噁心的是誰？就你陳培瑜啦！」

民進黨立委陳培瑜在社群媒體指控民眾黨立委陳昭姿幫腔立法院長韓國瑜的「一龍二鳯」說。（擷取自陳昭姿臉書）

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