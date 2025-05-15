加強簡任10職等以下赴中管理 陸委會：落實現行「須核准」規定

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/15 22:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會近期函請行政院人事行政總處發函給公務機關及教育單位，請各機關應加強簡任10職等以下未涉密公務員的赴中管理，不論平假日若要前往中國，須經上級機關核准後才可前往。陸委會發言人梁文傑今天說，這個其實是現行規定，但很多機關沒按照規定做，很多公務員甚至不知道有這規定。

陸委會4月1日曾舉行「落實公職人員赴中交流揭露制度會議」，研商相關情況。梁文傑說，陸委會確實有請人事行政總處發函給所有公務機關、教育單位，要求加強簡任第10職等以下公務員赴中管理，不論平假日，如果去中國大陸，要經機關核准才可過去。

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梁文傑強調，這個其實就是現行的規定，但是很多機關沒有按照規定做，很多公務員甚至不知道有這樣的規定，譬如說春假放5天，公務員覺得不用請假，就直接去中國，但他們不知道除了請假外，還要核准才行去。所以是重申公務員「要照現在的規定走」，並沒有增加新規定。

另外，政府「專案清查」軍公教人員有無申請中國身分證件，查出2人有中國身分證、75人有居住證。梁文傑說明，這2人是任公職前申請的，自幼由父母代為辦理，這種情況滿普遍的，這兩位因為都有主動坦承，所以用適當方式協助註銷中國戶籍。

梁文傑指出，在居住證部分，因為無法放棄，只有到期，所以採取剪角銷毀，若已到期的是填具結書，表明以後不會再申領。

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