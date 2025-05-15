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    批KMT「投共幫」奴性猶存 曹興誠：不罷免代表沒盡主人責任

    前聯電董事長曹興誠。 （資料照）

    前聯電董事長曹興誠。 （資料照）

    2025/05/15 22:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免連署進入最後衝刺階段，前聯電董事長曹興誠今日表示，國民黨這些投共幫，身在自由地，卻嚮往奴隸國。不罷免他們，表示我們沒有盡到「主人」的責任。

    曹興誠發文指出，台灣人自1996年真正邁入民主社會以後，奴性漸退，公民意識取而代之，公民意識就是「主人意識」。

    曹興誠分析，在這次大罷免中，120萬國家主人顯示出來的力量，讓奴性猶存的國民黨投共幫驚慌失措，方寸大亂，表現出違反邏輯和常識的種種矛盾言行。

    曹興誠批評，台灣人明明一直受到中共的威脅壓迫，投共幫不敢反抗，卻自我矮化，頻頻討好中共說「我是中國人」；然後附和中共，以所謂「反對台獨」，對台灣人進行互害，正好印證了魯迅對奴性的觀察。

    曹興誠質疑，馬英九、夏立言這些人沒事跑去中國「認祖歸宗」，也是自我矮化。祭祖應該在自由之地告訴祖先，現在你們已經是公民。但你們跑去奴役之地祭祖，表示你們奴性未退，甘被中共統戰。這樣你們的祖先不會覺得丟臉嗎？

    曹興誠進一步說，國民黨這些投共幫，身在自由地，卻嚮往奴隸國。「我們罷免他們，不是出於恨意，而是因為他們除了自己想做奴才，還要把台灣出賣給極權專制殘暴無比的中共」。

    曹興誠強調，這些懦弱的、叛國賣台的奴才，萬無資格做我們的國會議員。不罷免他們，表示我們沒有盡到「主人」的責任，對不起現在享有的民主自由。

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