赴英國國會演說 蔡英文：台灣存在對中國擴張野心 構成關鍵嚇阻

蔡英文前總統受邀參訪英國國會及發表演說。（取自Natalie Bennett之X帳號）

2025/05/15 20:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文前總統的歐洲行，15日前往年輕就學的英國進行訪問，並受邀參訪英國國會及發表演說。蔡英文強調，台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。

蔡英文指出，這意味著，台灣不只是民主的堡壘，更是維繫區域和平穩定的安全基石。台灣將持續為區域的安全與民主貢獻力量，並深化與其他民主國家的關係，讓我們都有更堅強的能力，應對挑戰、守護自由。

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蔡英文抵達英國國會時，先是進行國會演講與出席台英國會小組（APPG）歡迎酒會，隨後進行國會導覽，中午並與友我的英國國會議員午餐會。參與的包含英國上議員與下議員，如台英國會小組共同主席Lord Rogan、前衛生部副大臣Lord Bethell、前上議院議長Baroness D’Souza、上議院工黨黨鞭Lord Leong、前保守黨黨魁Ian Duncan Smith、工黨台友會主席Navendu Mishra等人。

蔡英文演講說，1980年代她曾在倫敦求學數年，英國對她產生了深遠的影響。當年在倫敦政經學院唸書時，從未想過有一天能夠站在英國上議院、在國會議員面前發表演說。能夠來到在英國治理體系佔據中心近千年的國會殿堂，實在是莫大的榮幸。

她認為，近年來，台英的合作關係已有具體且可觀的成果。單就離岸風電領域而言，英國的專業技術，正是推動台灣成為亞洲風電樞紐的重要力量。目前已有超過40家英國企業在台設立據點，投入這一產業。對英國來說，台灣也是亞太地區最大的風電市場。英國出口信貸署（UK Export Finance）近日提供了1.84億英鎊的信貸保證，用以支持台灣中部海域495兆瓦新風場的建設。這是在2019年以來，超過5億英鎊信貸保證基礎上的進一步合作。

蔡英文說，我們經濟夥伴關係的發展，也建立在2023年簽署的「台英強化貿易夥伴安排」之上。此安排支持雙邊在再生能源上的合作，並促進投資與數位貿易的拓展。

然而，她強調，在當今全球局勢充滿不確定性的時刻，相信大家都會同意，我們更應攜手合作，提升我們的韌性與安全。在這個充滿變局的時代，反民主勢力越來越多地利用自由開放的社會環境，透過假訊息與影響力操作來製造分裂。英國正面臨這類威脅的顯著上升，而台灣則是全球遭受此類攻擊最頻繁的國家。

蔡英文指出，台灣與英國皆具備對抗境外資訊操弄與干預（FIMI）的優秀能力，並持續交流經驗，以強化彼此的防禦。台灣積極學習英國在策略溝通及創新工具應用上的豐富經驗，同時也分享我們如何運用快速應變機制與協作網絡，來促進正確資訊的傳播與媒體素養的培養。

她說，隨著人工智慧與社群媒體放大這些威脅，雙方在此領域的合作，比以往任何時候都更加重要。民主制度的健康與否，仰賴我們能否切斷惡意影響、確保人民擁有可信賴的資訊環境。

蔡英文進一步說，這是全球民主面臨嚴峻考驗的時刻。作為肩負人民託付的民意代表，我們有責任守護自身的民主制度，並與世界各地的民主國家團結一致。在此，她要對英國國會議員表達敬意。去年11月，國會一致通過動議，明確指出聯合國大會第2758號決議從未提及台灣。這項舉措對於反制台海冒進行為至關重要，有助於維持這條關鍵的國際貿易航道暢通無阻，並確保區域和平穩定。

蔡英文說，你們的支持意義深遠。台灣身處捍衛民主的第一線，儘管面對來自強大鄰國的龐大壓力，我們從未動搖對民主價值的承諾。事實上，台灣證明了，即使面對再多挑戰，民主依然可以生存與茁壯。

蔡英文前總統受邀參訪英國國會及發表演說。（取自Sarah Champion之X帳號）

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