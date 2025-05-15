公務員3大基金規模逾1.5兆 銓敘部：持續提升效能保障資產安全

銓敘部今於考試院會中報告公務人員3大基金監理情形。（資料照）

2025/05/15 20:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今天舉行第14屆第20次會議，銓敘部於會中報告公務人員3大基金監理情形，在監理司積極運作下，目前可運用資金規模總計已達1兆5556億元，未來也將持續提升監理效能，確保資產安全及參與者權利。

為提升基金監理量能及專業度，銓敘部在2年前成立監理司。考試院長院長周弘憲今天在院會特別肯定監理司2年來積極整合公保準備金、公務人員退撫基金及儲金監理業務的成果，有效監督與考核相關基金的運用，保障了各基金資產安全與維護參加人員權益。

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銓敘部指出，為使基金監理能做到專業透明，3個基金各設有監理會，由各領域具代表性的中央與地方政府相關機關代表、軍公教人員代表、被保險人代表，及具統計精算、人事行政、財經或法律等專業領域之專家學者組成，透過每2到3個月定期召開委員會議或臨時會議，共同審議基金運用計畫、委託經營計畫、預決算、整體績效及內部稽核辦理情形等案件。

銓敘部說，監理司負責3個基金監理的幕僚工作，詳實審查各基金會計、財務及風險報表與稽核報告，平時針對公務人員退休撫卹基金管理局與台灣銀行公保部是否遵循相關法規及評估其營運效能，適時提出建議；另外當市場發生重大財經金融事件時，則督促基金管理單位提出因應策略，以確保基金資產安全。

銓敘部強調，監理司成立以來，積極推動與國際退休金監理準則接軌，導入風險導向監理策略及機制。未來也會持續加強員工教育訓練，有效提升監理效能及專業度，以保障各基金資產安全與維護參加人員權益。

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