中國富美宮非法來台遶境 陸委會：懲處邀請單位、人員

中國泉州富美宮未經申請來台遶境，我官方掌握該廟董事長陳淑賢是另組一團，以「農業科技參訪」名義來台，藉此規避宗教交流審查，12日已經離台。圖為陳淑賢以前接受中媒訪問畫面。（圖取自西瓜視頻）

2025/05/15 20:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕福建泉州富美宮未經申請來台遶境，廟方董事會人員以「農業科技參訪」名義來台，採「人神分離」規避宗教交流審查。針對未來是否禁止該廟人員來台？陸委會發言人梁文傑今日強調，富美宮這件事，我方認為它是一個新型態手法、「高智慧型」違規。相關人員、邀請單位都會做出懲處，以後來台可能會非常困難。

梁文傑表示，如果要來宗教交流，若是光明正大，就直接向陸委會申請，可是這件是把神像和人員分開，由台灣人去迎神像回來，因為台灣人不需要申請，董事會成員是用另一團來台。

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針對富美宮董事會成員來台的邀請單位究竟是誰？梁文傑指出，「宜蘭縣農會」幫忙申請，以「農業科技參訪」名義，陸委會都有資料。至於宜蘭縣農會為何說他們沒有申請，可能是宜蘭縣農會最近剛好改選，原本申請的理事長現在已經不是理事長，所以宜蘭縣農會新的人不太曉得。

梁文傑強調，申請單位就是宜蘭縣農會，用這樣不光明正大的方式，看起來好像沒有違規，這個是在挑戰政府執法，所以會對相關人員、邀請單位等等，都會懲處，以後要來台灣可能會非常困難。

該案是否涉及宗教統戰？富美宮若正式申請宗教交流，政府是否同意來台遶境？梁文傑說，如果正大光明，就按照流程審查，現在無法跟你說准或不准，但至少你要提出申請，「被我抓到你沒有申請，那就對不起」。

梁文傑談及，中共是無神論，到現在都沒變過，馬祖、蕭府王爺、關公對中共而言是民間宗教，但是廟宇是當地文旅局在管，把這些宮廟當成觀光旅遊單位，並不認為是宗教，所以去那邊等於是參觀景點，而不是像去龍山寺那樣真的在參拜。

梁文傑直指，廟方管理委員會是當地政府直接指派的幹部，不像台灣廟宇一樣，那些廟方人員是中共幹部，心裡想的不是媽祖慈悲，而是統戰業績，要怎樣把統戰做得漂亮。

「中共這樣的動作，純粹是在建立我就是你們的祖廟，你們都是我們分靈！」梁文傑分析，中共目的是要利用宗教建立「上下關係」，台灣的媽祖廟其實是不認同的，譬如關渡官、保安宮都沒有去認祖廟。如果要用繞境建立從屬關係 我們是不贊成的。繞境是出巡「我的領域」，例如這次富美宮全台繞境就是在操作全台灣的蕭府王爺都是它的分廟。

未來是否禁止中國廟宇來台遶境？梁文傑說明，宗教交流如果是廟對廟，然後是真正的信徒之間的交流是沒有問題。如果是用遶境名義試圖做上下從屬關係及串連，案件批准就會比較困難。富美宮是非要來遶境不可，所以才用這種方式。

他提醒，中國民間信仰宮廟是當地文旅局管理，它是風景區不是真正廟宇，廟方人員都是中國政府指派，所以兩岸交流時一定要有這樣的認識。

陸委會發言人梁文傑指出，中國民間信仰宮廟是當地文旅局管理，它是風景區不是真正廟宇，廟方人員都是中國政府指派，所以兩岸交流時一定要有這樣的認識。 （記者陳鈺馥攝）

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