基隆男童遭家暴喪命 童子瑋：應檢討兒少處業務分工、釐清責任

基隆市議長童子瑋傍晚在臉書貼文指出，基隆市府兒少處定位不明，有待釐清業務分工，避免造成民眾困擾，延誤處理時間。（記者俞肇福翻攝自童子瑋臉書）

2025/05/15 20:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市5歲男童昨（14日）深夜疑似家庭暴力而離世，基隆市議長童子瑋今天（15日）傍晚在臉書貼文指出，很難想像這位孩子，在生命的最後經歷了什麼，也無法想像男孩的母親有多大的悲傷；童子瑋向市長謝國樑喊話，基市府應正視，2024年7月成立的兒童及少年事務處與社會處、教育處的業務分工清晰嗎？有沒有需要改進的地方？

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童子瑋貼文中指出，謝國樑在市長選舉時塑造出「小愛爸爸」的形象，上任後也成立了全國第一個兒童及少年事務處的組織。他從來不反對市府在兒童權益上投注資源，但基隆5歲男童因父親家暴喪命的悲劇，不得不正視，各局處的業務分工清晰嗎？有沒有需要立即改進的地方？

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童子瑋指出，雖然市府成立了兒少處，但社會處也仍在運作，但兩者其實都涉及兒少相關的工作，業務上確實可能存在不少重疊地帶。兒少處如果沒有順暢的跟社會處進行工作整合，很容易就會出現資訊斷裂或資源重複的情況。

他在議會上看過市長的施政報告，整篇報告裡「兒少」兩個字一次都沒有出現，而且細看兒少處負責的工作內容，幾乎所有的業務跟功能，都跟教育處、社會處重疊；如果只是要營運一個「小愛公益樂園」，坦白說不用這麼大費周章。

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童子瑋說，他有時候也想要請問兒少處處長（林麗蟬），您真心知道兒少處的特殊之處在哪裡？到底要做什麼？

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如果局處之間的業務會重複、對外難以辨認特色，不但會讓民眾無所適從，更可能讓關鍵案件找不到處理的單位；對民眾而言，當家庭遇到需要政府介入的情況，尤其是像安置、危機處理、福利連結等緊急需求時，他到底應該尋求社會處？還是兒少處的協助？會不會他找了這個局處，卻又被推到另一個單位？這種狀態，除了造成困擾，也延遲處理的時間。

他看到謝市長在接受媒體訪問時提到，要重新檢視流程、研議改善方法，避免憾事重演。他真心希望，這不只是應付輿論，而是要能夠盡快付諸實際行動。

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他將在議會要求市政府全面檢討兒少處、社會處與教育處的業務分工，釐清責任、整合制度，並請市府儘速對當事家庭提供所需的實質協助，清楚說明整起事件的後續處理方向。

基隆市議長童子瑋在臉書貼文指出，基隆市政府兒童及少年事務處定位不明，業務分工有待釐清。（資料照，記者俞肇福攝）

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