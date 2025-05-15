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    中國海警船又來「暗」的 4艘兩兩一組闖金門被驅離

    海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲中國海警船闖入金門水域，金門海巡隊派出預置的巡防艇快速部署對應及併航監控。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲中國海警船闖入金門水域，金門海巡隊派出預置的巡防艇快速部署對應及併航監控。（金門海巡隊提供）

    2025/05/15 19:55

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第12巡防區今天偵獲4艘中國海警船闖入金門水域，其中2艘更是未開啟AIS船舶自動識別系統的「暗船」，金門海巡隊派出預置4艘巡防艇快速部署對應及併航監控，中國海警船下午近6點駛離。

    海巡署說，下午2點就偵獲2艘中國海警船出現於金門周邊海域，隨即調動巡防艇能量，前推到限制水域線上部署對應，透過高端偵蒐設備，發現2艘未開啟AIS的中國海警船。

    海巡指出，下午2點30分到3點左右，發現中國海警「14605」、「14604」、 「14608」及「14521」等4船兩兩一組，分別自金門東面及西面闖入我國水域，海巡立即以預置的4艘巡防艇，快速部署對應及併航監控，透過中、英文廣播強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，下午近6點駛離金門限制水域。

    海巡說，中國灰色地帶侵擾行動不斷，去年2月至今已襲擾金門水域71次，金馬澎分署及第12巡防區持續強化相關監偵、反應及部署能力，一旦發現中國海警侵擾，立即強勢監控、驅離，秉持堅定的執法立場，確保國家安全。

    金門海巡隊派出預置的巡防艇快速部署對應及併航監控。（金門海巡隊提供）

    金門海巡隊派出預置的巡防艇快速部署對應及併航監控。（金門海巡隊提供）

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