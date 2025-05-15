普發現金為救大罷免 柯建銘批藍白延會「司馬昭之心」

立法院今日下午就司法院人事同意權等案，進行朝野黨團協商，由院長韓國瑜主持，民進黨團總召柯建銘等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/15 19:39

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商，對於藍白黨團主張延會到7月31日，處理大法官及NCC人事同意權、4100億特別條例、軍人加薪等案，綠營指控藍營就司法院人事同意權案提復議，要求循院會程序解除復議再來談，並批評在野延會根本是「司馬昭之心」，只是為了救大罷免。

韓國瑜今召集朝野黨團協商「司法院人事同意權」等12案，協商時，民眾黨團副總召張啓楷率先發言，指總統賴清德已將大法官人事同意權案送來，民進黨團卻不好好討論，並批評綠營杯葛好幾天議事，現在應趕快補破網，民眾黨團主張延會到7月31日，處理大法官及NCC人事同意權案、「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，呼籲過去曾為公投努力過的綠營不要擋公投提案。

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民進黨團總召柯建銘則批評張「亂講話」，「本黨團的事外人無權置喙！」他說，「國民黨把大法官人事同意權案復議掉了，怎麼談？等國民黨把復議解掉，才有往下談的餘地。」他也質疑，因為哪些議案要延會？延會要延多久？

國民黨團書記長王鴻薇指出，大法官人事同意權案國民黨團確實提復議，但民進黨團也沒提出要處理復議案。對於為何要延會到7月底，他說，除了大法官人事同意權，還有NCC人事同意權案，還包括「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，行政院所提4100億元特別條例、解凍案等，這些不可能在5月底前處理完。

民進黨團幹事長吳思瑤說，確實大家希望快速解凍行政部門預算，但也是因為大罷免連署，國民黨希望洗白，不要錯指行政院在拖延解凍案送出，立院三讀總預算案後算不出刪減、凍結數額，行政院花了相當長的時間替立院善後。而延會是為了藍白普發現金，認為大撒幣可以救大罷免，無視排擠國安預算。

柯建銘則說，王鴻薇說什麼民生法案，根本是討好特定族群的法案，例如「軍人加薪」，為了怕大罷免，弄很多出來混淆視聽，包括「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，死刑都執行了，怎麼會反廢死，根本是「司馬昭之心。」柯也批評，藍白把台電撥補、國安預算刪除，拿去普發現金，違憲法案也在提，違法亂紀莫此為甚，在在為了個人私利。

最終，朝野黨團仍無法就大法官人事同意權處理時程、延會議題達成共識。

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