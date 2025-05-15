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    中國將藉520賴就職週年滋事？ 陸委會：不排除利用軍演政治宣傳

    陸委會發言人梁文傑今天說，不排除中共藉賴總統就職週年再度滋擾生事，利用軍演來進行政治宣傳。不排除520或520之後，中國還是會再一次軍演。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今天說，不排除中共藉賴總統就職週年再度滋擾生事，利用軍演來進行政治宣傳。不排除520或520之後，中國還是會再一次軍演。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/05/15 19:37

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統520將就職屆滿一週年，關於中國是否對台發動軍演？陸委會發言人梁文傑今天說，不排除中共藉賴總統就職週年再度滋擾生事，利用軍演來進行政治宣傳。不排除520或520之後，中國還是會再一次軍演。

    梁文傑指出，中共對台文攻武嚇，現在已經變成一個常態性，而且經常會藉著各種時機，然後藉著各種藉口來實施。鑑於去年520以後，中共有發動聯合利劍2024A的軍演，所以不排除中共會藉著賴總統就職週年再度滋擾生事，利用軍演來進行政治宣傳，政府會持續密注中共對台動向，妥善應處。

    有媒體問及，賴清德總統說要跟中國習近平吃飯，日前又界定中國為「境外敵對勢力」，陸委會容許這種「雙標行為」嗎？梁文傑強調，賴總統說要跟習近平吃飯是去年選舉以前，但賴總統去年5月20日就職以後，中共就隨即進行軍演，發表懲獨22條。

    梁文傑進一步表示，接下來發生各種共諜案，最後總統3月不得不發表17條國安因應策略，這整個過程是延續性的。賴總統本來要釋出善意，對岸沒有要讓善意落實，導致兩岸越來越緊繃。他也強調，賴總統說要跟習近平吃飯，這不代表支持武統，這也不是雙標。

    另外，教育部長鄭英耀14日受訪表示，國際交流對學生來說是好事，但對於和中國交流，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對。對此，梁文傑表示，陸委會的立場沒有禁止兩岸學校交流，但反對單方面被招待過去，這等於是金錢餽贈。

    梁文傑提及，陸委會特別注意經常舉辦這種活動的團體，例如經常幫對岸招攬學生，甚至有的團體靠此維生，從中抽取報酬，至於兩岸交流「我們還是樂見」。

    針對兩岸學生交流，陸委會將注意哪些違規違常樣態？梁文傑說，會特別重視藉著各種理由把學生拉到中國去落地招待，然後講一些「兩岸必將統一」，讓當地統戰官員上台說話。最近被檢舉的鯤鵬會，就是到台大、陽明交大、台中科技大學等學校辦說明會，為何學校會讓這種團體進去辦說明會。

    梁文傑指出，很多大學的交流中心都會張貼暑期活動訊息，有些學校會在網頁或網路上貼出這些活動，等於是用校方管道幫忙宣傳，還有學校教師幫忙帶團過去，過去這些狀況都蠻普遍的，這就是我們講的違規違常。

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