內政部估明年社宅總量達15萬 「危老條例」拚明年修法

內政部次長董建宏說，明年除了擴大租金補貼達75萬戶，包租代管目標達12萬戶，社宅直接興建方面也會與地方政府合作，累積興辦達15萬戶。（內政部提供）

2025/05/15 19:19

〔記者李文馨／台北報導〕危老條例將於2027年5月31日屆期，國土署長吳欣修今天表示，危老條例對民眾較簡便可行，明年一定會提出危老條例修正草案。在住宅政策部分，內政部次長董建宏則說，明年除了擴大租金補貼達75萬戶，包租代管達12萬戶，社宅直接興建方面也會與地方政府合作，累積興辦達15萬戶。

內政部今天下午舉辦「向國人報告－內政部的每一天」記者會。在住宅政策部分，總統賴清德在上任後提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，社宅將朝直接興建、包租代管、租金補貼3大方向努力，預計達成50萬戶租金補貼、25萬戶包租代管及25萬戶直接興建社會住宅目標。

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對此，董建宏表示，目前直接興辦12萬戶社宅，加上包租代管9萬戶，擴大租金補貼至75萬戶。對於未來住宅政策願景，他指出，除了擴大租金補貼達75萬戶，包租代管目標達12萬戶，社宅直接興建方面也會與地方政府合作，盼透過公私協力，未來一年直接興辦達15萬戶。

國土署長吳欣修說，「百萬租屋家庭支持計畫」會透過不同量能擴充、調整來達到目標，現在或許租金補貼擴大到75萬戶提供的量能較大，但未來包租代管與直接興辦社宅數量追上後，也會進行調節；包租代管過去只有六都執行，今年起已要往非六都縣市拓展，因此量能會持續擴大，未來以25萬戶目標進行。

至於「危老條例修法」時程，吳欣修說，因為不希望紙片型房屋爭取時程獎勵，因此危老條例時程獎勵歸零，改以規模獎勵提高危老重建規模。他也說，危老條例對民眾較簡便可行，因此修正草案正在與專家學者、地方政府召開檢討會議，明年一定會提出。

媒體詢問，財劃法修正案通過後，中央、地方租金補貼負擔比例，哪些業務會回歸地方辦理。吳欣修回應，財劃法修正以後，租金補貼就是按照修法比例，過去也跟地方有開過相關檢討會議，明確表明修法後會按照72％、28％比例做修正，由地方負擔28%經費，到時候會依照戶數檢討，地方需要分擔自己的戶數。

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