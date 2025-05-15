韓國瑜稱「一龍二鳳」無惡意 吳思瑤：藍營性別、人權意識低落

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/15 19:12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今於朝野黨團協商時，以「一龍二鳳」揶揄民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，3人於會中表達嚴正抗議，批評韓所言嚴重物化、歧視女性，韓則稱「沒有惡意。」吳於會後表示，國民黨人的性別、人權意識還是一樣低落！從來沒有進步過！「這跟比中指、比『阿達』姿勢一樣差勁。」

韓國瑜今主持朝野協商前，提及民眾黨團總召黃國昌請假，國民黨團總召傅崐萁人在路上，請到場的黨團幹部稍待，不過就在傅到場後，韓卻反過來揶揄起民進黨團，「通知『一龍二鳳』趕快來現場吧！」引爆民進黨團不滿。韓則解釋，他講龍、鳳，是因朝野肅殺希望緩和氣氛，沒有惡意。

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「還要拗？把失言當好話？「一龍二鳳」是恭維讚美的話？吳思瑤於會後表示，韓國瑜主持朝野協商，用「一龍二鳳」形容民進黨3位黨團幹部。在場藍白黨團幹部不但沒人制止，還跟著燦笑。「這些藍白政客就是韓國瑜言語侮辱他人的幫兇！」民進黨團表達嚴正抗議！要求道歉！這是嚴重的性別歧視，物化女性！

吳思瑤說，韓國瑜說他只是和緩氣氛的玩笑，沒什麼大不了。還要陳培瑜不要得理不饒人。國民黨團總召傅崐萁、立委羅智強加碼「龍鳳」是恭維，民進黨不要小題大作。還胡扯就是因為民進黨改課綱，才讓中國文化的「龍鳳」被曲解。

吳思瑤續指，同為女性的國民黨團書記長王鴻薇說：「韓國瑜以前輔選許淑華選南投縣長就說過『一龍二鳳』，又不是新聞，這是讚美不是羞辱。國民黨立委徐巧芯更以自己的舊名「徐美鳳」來說嘴，說「鳳」是好字好話，難道替她取名的阿公、阿嬤在歧視她嗎？

「我的天！國民黨人的性別、人權意識還是一樣低落！從來沒有進步過！」吳思瑤不滿地說，「我們被侮辱的受害者還要在場持續被二次傷害？輪番被教訓、被奚落、被嘲諷？這跟比中指、比『阿達』姿勢一樣差勁。」

據了解，「一龍二鳳」在某些網路、口語或情色語境中，是一種色情隱喻用法，指的是一名男性與二名女性進行性行為的狀況。

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