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    查處歐陽娜娜等20名「舔共」藝人 陸委會：非經紀公司操作就能卸責

    歐陽娜娜等20名台灣藝人，屢配合中共官媒轉發促統貼文，已被政府列為行政查察對象。（圖取自微博）

    歐陽娜娜等20名台灣藝人，屢配合中共官媒轉發促統貼文，已被政府列為行政查察對象。（圖取自微博）

    2025/05/15 18:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等20位台灣藝人，屢配合中共官媒轉發促統貼文，已被政府列為行政查察對象。對於藝人若說是經紀公司操作是否就會沒事？陸委會發言人梁文傑今天強調，如果是經紀公司幫你操作，這個並不能夠卸責。

    梁文傑說明，在我們的認定，不會因為你說是經紀公司幫你操作就能卸責，因為是你委託經紀公司幫忙行使一些行為，所以這個無法卸責。

    梁文傑指出，關於具體名單，要等到確定結果再說。要再次強調，懲處目的其實不是為了懲處，我們是要讓藝人在中國發展的時候，讓他們有理由可以拒絕中共要求，如果台灣對這種行為完全沒有任何懲罰，完全是放任。

    梁文傑進一步說，當中共要求台灣藝人或藝人的經紀公司必須在特定時候，譬如軍演時表態支持武統，那這些藝人跟經紀公司就完全沒有拒絕理由，因為台灣都不管，若你拒絕什麼，就變成是你思想有問題。

    梁文傑談及，所以我們不是為了懲罰，而是讓藝人有比較自由空間，具體結果最後出來時會跟大家報告。

    另外，歐陽娜娜被列為重要的行政查處對象，主管機關查察涉及哪些面向？梁文傑回應，歐陽娜娜部分是配合中共方面的號召，在微博轉發支持軍演、支持武統這些言論。

    對於中國「吉安市文化廣電旅遊局」正式聘任歐陽娜娜為「吉安文化旅遊大使」，擔任中國「旅遊大使」是否違法？梁文傑說，我們看了一下，大概中國縣市的旅遊大使，大概是要求具備高知名度、形象氣質佳，有助當地文旅發展。這個有點像台北市也會找一些藝人，比如徐若瑄、黃明志來做台北市的觀光大使。

    梁文傑說明，在我們的認定中，不太會認為她是擔任中共黨政軍的職務，就像黃明志或徐若瑄做台北市的觀光大使，大概也沒有人會認為他們是有擔任台北市政府的職務，這個觀光大使或文化旅遊大使，大概都是相同的性質。

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