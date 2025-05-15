盧縣一助理張芳碩涉死亡連署收押 伍麗華：尊重司法調查

立委伍麗華（右）去年曾經和張芳碩（左）在原住民教育相關活動中同台。（取自立委伍麗華臉書）

2025/05/15 18:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏檢偵辦罷免綠原民立委涉死亡連署案，國民黨山原立委盧縣一的助理張芳碩今天（15日）下午被收押；民進黨山原立委伍麗華獲悉後表示，尊重司法調查。

民進黨山原立委伍麗華上月（4月）到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法，檢調展開調查；屏東地院羈押庭法官今天下午裁准將張芳碩羈押禁見。

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對此，伍麗華表示，第一是尊重司法的調查，從昨天到今天的發展，相信檢調一定是有掌握到具體的事證。

伍麗華也說，一開始她知道領銜人是張芳碩，也知道他是盧縣一的助理之後，透過她和張芳碩一些共同認識的人知道，他也感覺到很煩惱，因為他不知道會衍生出這些事情，因為他可能只是負責收連署書。

伍麗華強調，在選罷法修法後，死亡連署是偽造文書，刑期加重到5年以下，當她過完年知道自己第1階被連署成功，但死亡連署有189位、非原住民有140幾位，不合格件數1千多份時，她就覺得「可能是用抄的吧！」，因為過年期間都沒有看到有人設連署站，等中選會公布結果，證明這絕對是用抄的。

伍麗華說，她2、3個月來透過社群平台發文，提醒族人不要因為了罷免伍麗華，不明白、不了解，半推半就被脅迫，不小心做了違法的事，也呼籲國民黨主席朱立倫懸崖勒馬，既然原住民那麼支持國民黨，就不要這樣子對待原住民，「撕裂我們的情感」，她真的覺得這些領銜人可能很無辜，檢調偵辦就是要追查出是誰下令，是怎麼樣組織性的犯罪，所以尊重檢調的偵辦。

伍麗華表示，有人問她是不是司法迫害，她認為如果犯罪是事實，做錯事是事實，就沒有所謂的司法迫害，司法就是要毋枉毋縱、要調查，她還是要替很多族人說話，她覺得大家都是不知道嚴重性，半推半就，就像前一陣子很多人跟她反映「怎麼辦，我爸爸硬要把我的名字抄上去」，所以她一直發文提醒，這些都是違法的行為，相信很多族人不知道嚴重性，可能也不明白到底這些事怎麼來，所以現在要相信檢調，因為偵辦就是要找出罪魁禍首下令者是誰。

立委伍麗華呼籲國民黨不要撕裂原住民族人的感情。（資料照，記者羅欣貞攝）

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