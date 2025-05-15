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    打詐四法還不夠！政府擬再推3新法 6月提草案納管虛擬資產

    詐騙案層出不窮，內政部次長馬士元今（15日）透露，政府正在推動3部打詐法案。（內政部提供）

    詐騙案層出不窮，內政部次長馬士元今（15日）透露，政府正在推動3部打詐法案。（內政部提供）

    2025/05/15 19:01

    〔記者李文馨／台北報導〕詐騙案層出不窮，立院去年通過打詐新四法，內政部次長馬士元今（15日）透露，政府正推動3部打詐新法，由於許多詐騙金流透過虛擬資產轉移，政府預計6月提出草案納管，並準備修法管理AI詐騙案件，同時持續推動個資保護及外洩後的善後工作；他說，警政署無法單獨處理所有相關業務，打詐工作仰賴部會間的通力合作。

    內政部今（15）日下午舉辦「向國人報告－內政部的每一天」記者會。馬士元在報告未來願景時指出，由於災害來臨時間難以預測，內政部必須透過有系統的訓練、有行動的能力，建構國民保護的縱深。內政部下一階段會努力將台灣許多民力團體，有系統的深植在全社會基礎上，成為具備自助、互助、協作能力的體系。

    馬士元也說，內政部必須持續與詐騙集團賽跑，目前工作重點是斬斷詐團的三流包含資訊流、工具流與資金流，透過砍斷這些詐團的三流，要墊高詐騙集團的營運成本，阻斷詐騙產業鏈；內政部也會持續溯源打擊，追蹤詐騙集團中心，並透過被害人側寫，將案例轉化為精準打擊詐團的手法，期望未來詐騙產業能逐漸萎縮，腰斬詐騙案件與金額。

    媒體關注政府後續打詐措施，馬士元回覆，後續有3個打詐法案正在推動，不一定是內政部由主管，但與打詐息息相關。首先是虛擬資產管理，目前許多詐騙金流是透過虛擬資產轉移，政府預計今年6月提出草案；其次則是AI運用，從去年至今，詐騙集團進化速度非常快速，政府正在預備AI在詐騙案件上的應用，希望相關法規能迅速跟上。

    第三，許多民眾因為個資外洩接到詐騙訊息，因此政府目前持續推動個資保護及外洩後的善後工作，但這涉及跨部會的合作。他說，打詐工作的困難在於，警政署無法單獨處理所有相關業務，必須仰賴部會間的通力合作。

    「內政部疲於奔命在臉書的廣告查緝，但重複廣播不斷在網路上播放。」馬士元說，內政部已經與臉書高層聯絡並要求會談，若企業投放廣告時不進行自主管理和篩選，內政部無法每天逐一查詢廣告；第二，許多民眾在LINE上面受騙，LINE的群組包括追溯與管制也是非常大的缺口，呼籲兩家公司善盡企業社會責任，與政府配合打詐。

    警政署長張榮興表示，從去年到現在打詐略有成效，案件數與財損數有往下的趨勢，從去年每天4到6億，到現在2.5億左右，但數字仍不滿意，警政署會持續打詐下去。另外，打詐新四法去年通過，對於目前平台業者裁罰狀況，他說，移送給數位部約有15件，未刊登出資者相關的重大違規案件，目前由主管機關在進行查處。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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