371名中國人獲准參加世壯運 陸委會：2人「意圖滋擾」來台被駁

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/15 18:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025「雙北世界壯年運動會」17日登場，陸委會今日公布，已經核准371名中國選手入境，因部分中國人士意圖在「世壯運」滋擾，申請來台有2人被駁回。

陸委會發言人梁文傑今日表示，關於「世壯運」中國人士申請來台，陸委會職責是積極協助中國籍參賽者專案入境的程序，到目前為止，本會和移民署總共同意371人入境。

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梁文傑強調，政府歡迎中國選手來台參賽，但要提醒依照相關規定辦理，不得有矮化我方的行為，若有違規違常的情事，主管機關會立刻撤銷廢止其入境許可。

梁文傑指出，最近有接獲民眾檢舉，確實有些中國的參賽者想要利用這次機會，在賽事場合用政治議題來滋擾，相關單位已依照權責妥處，希望所有參賽者都能專注於體育賽事交流，不要擾亂台灣的社會秩序。

關於被刷掉的中國人有多少？梁文傑說，因意圖滋擾被駁回有2人。民眾檢舉有中國人士想在賽事場合滋擾，有人想要拿中共五星旗，還有人要宣揚武統台灣，對於這些案件只能拒絕入境。如果比賽期間出現這樣情形，也會立刻廢止許可，將人遣送出境。

若中國選手來台比賽後，在台灣觀光是否違法？梁文傑回應，有些體育選手想一併來台旅遊，其實世狀運不是正規比賽，參賽者有想要到這個國家看一看的心情，很多國家舉辦世壯運也是這樣，主要著眼於觀光。所以在這個前提之下，我們對參賽選手的要求，不會像一般專業人士來台交流要求那麼嚴格，可以體諒來台參賽的選手，其實是想來台灣看看走一走，提醒不要影響台灣社會安定。

關於能否不參加比賽，來台直接去環島旅遊？梁文傑提及，假設賽期是10天，第1天打兵乓球就被淘汰，剩下9天是可以走一走的，但不能來台都不參加比賽。

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