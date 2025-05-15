罷免伍麗華連署書涉造假 張芳碩羈押禁見理由曝光

罷免立委伍麗華案領銜人張芳碩羈押禁見。（翻攝自伍麗華臉書）

2025/05/15 18:31

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩，涉偽造文書、違反個資法及選罷法，屏東地院以張芳否認犯罪，與共犯間供述不一致，今天下午裁定張芳碩羈押禁見。

屏東地院今天下午召開張芳碩涉嫌偽造文書等案羈押庭，法官認為被告張芳否認犯罪，與共犯間供述不一致，因事關共犯間如何分工，何人實際偽造，均尚待檢警釐清，對犯罪事實的認定甚為重要，無法透過具保、責付或限制住居等方式，防止張芳碩勾串共犯、滅證，故有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

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屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩，涉偽造文書、違反法個資法及選罷法等罪嫌疑重大，檢察官昨晚訊後向法院聲請羈押禁見。

屏東地院羈押庭認為，檢察官羈押聲請書所載告訴人、證人的證述甚明，並有相關遭偽造的連署書在卷可憑，被告張芳碩身為領銜人，指示他人協助連署作業，並自承第1階段的連署和補件速度過快，一定是抄來的，但張芳碩在此有預見的情況下，卻不積極確認補件的連署書是否正確，容認該犯罪結果的發生，自有幫助或共同犯罪的不確定故意，張芳碩涉犯行使偽造私文書，違反個人資料保護法及未經同意偽造連署等罪的嫌疑重大。

罷免立委伍麗華案領銜人張芳碩羈押禁見。（翻攝自伍麗華臉書）

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