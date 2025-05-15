回應憲法法庭判決 政院拍板「平埔原住民族群身分法」草案

行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案。（行政院提供）

2025/05/15 18:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕為回應憲法法庭111年度憲判字第17號判決（西拉雅族釋憲案），行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案，草案明定平埔原住民族群定義與申請原則，並規範取得、喪失平埔原住民族群身分的相關條件。

原民會表示，該憲法判決認定，憲法所保障的原住民族應包括台灣現存的所有南島語系民族。凡仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族，判決要求政府於3年內透過修法或立新法。

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根據草案，「平埔原住民族群」定義是指，憲法增修條文第4條第2項第1款規定所稱山地原住民及平地原住民之外，既存於台灣同屬南島語系民族的其他台灣原住民族。其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定者。

草案規定，平埔原住民身分取得，父或母為平埔原住民，且符合下列各款規定之一者，得取得平埔原住民身分，包括：一、取用父或母所屬平埔原住民族群的傳統名字；二、取用漢人姓名，並以原住民族文字並列父或母所屬平埔原住民族群的傳統名字；三、從具平埔原住民身分之父或母的姓。

此外，非原住民經年滿40歲，且無子女的原住民雙親共同收養，雙親之一具平埔原住民身分，且符合下列各款規定者，也得取得平埔原住民身分，規定包含一、當事人被收養時未滿7歲；二、取用或以原住民族文字並列，具平埔原住民身分收養者所屬原住民族的傳統名字，或從具平埔原住民身分收養者的姓，惟該項規定不溯及既往。

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