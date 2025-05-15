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    陳佩琪再批南鐵照顧住宅與京華城司法雙標 市府：照顧宅非商業開發

    台南市政府說，南鐵專案照顧住宅是基於保障拆遷戶居住權益，並非為了營利或商業開發考量。（記者洪瑞琴攝）

    台南市政府說，南鐵專案照顧住宅是基於保障拆遷戶居住權益，並非為了營利或商業開發考量。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/15 20:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕前民眾黨主席柯文哲涉「京華城案」遭押，妻子陳佩琪發臉書質疑南鐵東移案容積率涉弊，再度發文批南鐵照顧住宅有損失土地利益，「為何他們沒事，我們卻被關？」質疑司法雙標。對此，台南市都發局澄清，南鐵照顧住宅非商業開發考量，而且沒有減損土地利益，兩者不能相提並論。

    都發局說，南鐵地下化工程為台南重大交通建設，照顧受影響居民是政府的基本責任與政策核心。為了協助遭拆遷的住戶安置，市府積極推動「照顧住宅」政策，其出發點完全是基於保障拆遷戶居住權益，並非為了營利或商業開發考量。

    都發局說，該案採取附帶條件的都更招商模式，並獲得中央支持，有償取得照顧住宅土地，要求都更得標廠商必須提供366戶照顧住宅，並以成本價供應給拆遷戶。目的就是確保拆遷戶能以合理可負擔之價格購得新宅，讓搬遷過程順利、將社會衝突降至最低。

    都發局說，照顧住宅土地價格的訂定，市府並非任意低價出售，而是依據中央地價評議委員會審定之區段徵收後地價為基準，兼顧照顧住宅的成本結構與拆遷戶可合理負擔的價格進行綜合考量。倘若以商業價值訂價，將導致照顧住宅售價上升，違背市府原意，並造成民眾無法負擔的不利結果。

    台南市政府強調，照顧住宅是配合重大政策的居住照顧政策，公共利益不言而喻，不適合與商業開發相提並論，亦不存在減損土地利益之說，反而，此舉正是公共政策應有的社會責任實踐。尊重各界對公共政策的關心，也希望外界在評論前能充分理解政策背景與法律程序，避免以個案情緒化渲染，傷害整體公共利益與執行團隊的努力。

    陳佩琪日前質疑「南鐵東移案」容積亦涉政治獻金，市府與建設公司嚴正澄清不實指控，強調依都市更新條例及都市計畫法施行細則辦理，毫無不法之處。陳佩琪昨（14）日再發文提到，圖利罪成立要件是公家要有損失金錢或利益，但京華城市府沒損失土地（利益），但南鐵東移市府就是有損失土地利益，「為何他們沒事，我們卻被關」？

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