台灣駐香港辦事處遭偽造公文 陸委會：最重可處7年「絕不寬貸」

陸委會所屬香港辦事處近期陸續接獲多起政府機關及民眾通報，指出收到不肖人士冒用本會香港辦事處名義，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。 （圖取自陸委會臉書）（記者陳鈺馥攝）

2025/05/15 18:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣駐香港辦事處遭不肖人士偽造公文！陸委會今日強調，依據「中華民國刑法」第158條「冒充公務員行使職權罪」及第211條「偽造、變造公文書罪」規定，偽造或變造公文書行為，最重可處7年以下有期徒刑，已蒐集事證，移請檢調單位查處，絕不寬貸。

陸委會指出，該會所屬香港辦事處近期陸續接獲多起政府機關及民眾通報，指出收到不肖人士冒用本會香港辦事處名義，以偽造職銜簽字章及單位條戳製發虛假公文書，企圖混淆視聽、誤導社會大眾。

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陸委會嚴正聲明，此等假冒行為不僅嚴重損害該會及香港辦事處的聲譽，亦對正常公務運作造成實質影響，情節重大，已將事證移請檢調單位查辦。

陸委會強調，依據《中華民國刑法》第158條「冒充公務員行使職權罪」及第211條「偽造、變造公文書罪」之規定，偽造或變造公文書之行為，最重可處7年以下有期徒刑，對於本案之不法行為，為防範類此情事再次發生，該會已蒐集相關事證，並依法移請檢調單位查處，絕不寬貸。

陸委會指出，該會香港辦事處已於官網「最新消息」公告「慎防偽冒本處名義製作之假公文」訊息，並設置聯繫窗口供各界查詢與核實文件真偽。籲請各機關與民眾提高警覺，若接獲疑似不實公文，請即與本會或香港辦事處聯繫。

對於此事是否中共在背後操作及其目的？陸委會發言人梁文傑在例行記者會指出，這是用港澳辦的名義，指稱台灣某人有中國身分，然後說要撤銷台灣身分，目的不明。

梁文傑說，這個不是港澳辦負責的工作，暫時不認為有中共官方在背後的色彩，現在是交由檢調調查，發文者身分正在調查。

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