朝野黨團協商》韓國瑜揶揄「一龍二鳳」 綠營痛批嚴重物化、歧視女性！

立法院今（15日）下午就司法院人事同意權等案，進行朝野黨團協商，由院長韓國瑜主持，民進黨團總召柯建銘等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/15 17:42

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商「司法院人事同意權」等12案，期間韓國瑜一度揶揄「請通知民進黨團一龍二鳳趕快來現場」對此，民進黨團書記長陳培瑜於會中提出權宜問題，痛批韓「肉麻當有趣，物化、歧視女性，我們聽起來非常不舒服。」韓則強調，自己並沒有惡意，「如同柯總召說我們都禿頭一樣。」並稱「不要得理不饒人」。

韓國瑜今主持朝野協商前，提及民眾黨團總召黃國昌請假，國民黨團總召傅崐萁人在路上，請到場的黨團幹部稍待，不過就在傅崐萁到場後，韓卻反過來揶揄起民進黨團，「通知一龍二鳳趕快來現場吧！」引爆民進黨團不滿。

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陳培瑜於會中提出權宜問題，指剛在等未到場的傅崐萁、黃國昌時，韓國瑜竟稱「請通知民進黨團一龍二鳳趕快來現場。」「在您的心中，這代表什麼意思？肉麻噁心當有趣？我們聽起來非常不舒服。」陳強調，這是展現專業的現場、立委要好好工作的現場，「您身為堂堂主席、院長，所言令人遺憾，鄭重抗議。」

韓國瑜說，「就像我和（國民黨立委）陳永康、（民進黨立委）王正旭留守議場，我說「玄冥二老」一樣，沒有惡意。」民進黨團幹事長吳思瑤則批評：「完全不一樣，嚴重物化、歧視女性。」陳培瑜也表示無法接受，「聽完非常不舒服。」

「我解釋完你有意見可以再發言。」韓國瑜說明，他講龍、鳳，是因朝野肅殺希望緩和氣憤，如同他說「替柯總召加加油、拍拍手，希望氣氛愉快，如果要曲解龍鳳的意思，我實在沒辦法。『民進黨一龍二鳳請他們來』，就好像柯總召說我們禿頭，如果讓你感覺不舒服，我們降低（使用頻率），不要得理不饒人。」

陳培瑜表示，韓院長說「得理不饒人，代表我所言有理，請尊重我的感受。」她強調，身為立委前，我們先是一個人，人要懂得基本尊重的道理。韓院長所言令人非常不舒服，覺得被污辱，「我們沒有遲到。」

韓國瑜再強調，他講「一龍二鳳」絕無侮辱之意，「龍」指真正的男人，「鳳」則是體貼大方的女孩，沒有惡意。」他說，若覺得「龍鳳」不舒服，「對不起，我沒有辦法，我歧視哪一個點？「龍」是歧視柯總召？」

而後，韓國瑜繼續讓會議往下走，國民黨立委羅智強接著發言。羅說，「可能我中文學得不好，龍鳳本來就是吉祥話，龍鳳呈祥，望子成龍、望女成鳳，可能民進黨對中文的學習和我有落差，看整個脈絡，沒有任何不敬的意思。」

柯建銘則說，持平而論，院長不能這樣講，錯了就是錯了。

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