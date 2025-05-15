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    嚴防逃避兵役 國防部擬全面修正193項體位區分標準

    內政部役政司長沈哲芳今（15日）在內政部記者會上表示，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正。（記者李文馨攝）

    內政部役政司長沈哲芳今（15日）在內政部記者會上表示，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正。（記者李文馨攝）

    2025/05/15 17:33

    〔記者李文馨／台北報導〕檢調近日追查藝人涉躲兵役狀況，內政部役政司長沈哲芳今（15日）在內政部記者會上表示，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正，共193個項目會逐項討論，哪些規範要更嚴謹，讓役男沒有空間以不法手段逃兵役。

    檢警偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，今年2月拘提3名仲介及男星王大陸等10名計畫逃兵役男，事隔2個多月，檢警昨執行第2波掃蕩，新北地檢署複訊後，依刑法偽造文書及妨害兵役治罪條例，諭令藝人陳零九、陳大天、李銓等人15至30萬元交保。

    內政部今天下午舉辦「向國人報告-內政部每一天記者會」，對於逃兵役議題，沈哲芳回應，目前以不法手段逃兵役者共120人，有些藝人或名人案件已在偵查中；他呼籲，如果逃兵役一定會依法嚴處，且妨害兵役追訴時效20年，請民眾不要存僥倖心態。

    沈哲芳指出，按「兵役法」規定，役齡男子是19歲到36歲，超過36歲就屬除役，因此如果涉逃兵役者超過36歲，就不用再服兵役，也不用參與兵役召集或相關動員，但如果涉及違法事件，還是會被判刑。

    至於未來如何修正制度，沈哲芳說，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正，共193個項目會逐項討論，哪些規範要更嚴謹，讓役男沒有空間以不法手段逃兵役，也會討論在複檢程序上，除在役男身份認定驗證要加強外，並制定更完整SOP，讓兵役更公平。

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