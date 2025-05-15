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    統戰平台「海峽論壇」6月登場 陸委會：不建議地方政府人員參加

    陸委會發言人梁文傑今日強調，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動。 （資料照）

    陸委會發言人梁文傑今日強調，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動。 （資料照）

    2025/05/15 17:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將於6月舉辦「海峽論壇」，已開始邀請台灣民眾參加。陸委會發言人梁文傑今日強調，「海峽論壇」為中共對台統戰平台，禁止在台辦理相關活動，亦不得與中方合作辦理，不建議地方政府人員參加。

    梁文傑表示，「海峽論壇」本質為中共統戰平台，中方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與中方在台合辦論壇相關活動，或造成任何在台辦理事實。

    梁文傑指出，禁止中央機關人員參與，建議我地方政府人員勿出席相關活動；禁止中央部會及所屬單位人員以親自出席、視訊或任何形式參加「海峽論壇」相關活動；建議地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席「海峽論壇」相關活動；建議地方政府不予核准所屬人員出席「海峽論壇」相關活動。

    梁文傑強調，禁止參加目的為消滅中華民國的「民主協商」及「一國兩制台灣方案」：禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動，若有涉及違法情事，主管機關將依法處理。

    梁文傑提及，為避免中共對台統戰滲透，傷害我國家主權及民主憲政秩序，提醒國人應遵守兩岸條例相關法律規範，不得逕自與中方簽署協議、備忘錄等文書，及進行違法合作行為或締結聯盟，或受其指示、委託或資助從事不法行為。

    陸委會提醒，中共持續增訂國安法令，並發布所謂「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，且有多起國人赴中港澳遭非法扣押、留置、盤查，嚴重威脅國人赴中人身安全，建議國人赴中前審慎評估，慎思必要性，留意兩岸交流注意事項以及人身安全。

    陸委會表示，中共近期持續透過兩岸交流活動加大對台「促融、促統」力度，政府再次呼籲國內各界遵守相關規範，並奉勸我民眾及民間團體注意台灣主流民意與社會觀感，勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權與自由民主核心價值。

    針對有哪些地方政府官員要去參加海峽論壇？梁文傑回應，目前確實是有，但先不告知，對於地方人員要出席海峽論壇活動，我們不建議。

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