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    高市里鄰調整喊15年 全國最大里里長說話了

    高雄左營區福山里最大特色為住宅大樓超過200棟，高鐵左營站、新光三越左營店與彩虹市集、高雄榮民總醫院等都在轄區。（記者洪定宏攝）

    高雄左營區福山里最大特色為住宅大樓超過200棟，高鐵左營站、新光三越左營店與彩虹市集、高雄榮民總醫院等都在轄區。（記者洪定宏攝）

    2025/05/15 20:01

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄縣市合併後，人口數最多與最少的社區，落差高達約252倍，市府規劃里鄰調整喊了15年，今年再度啟動，人口數多達4萬5306人、全國最大里的左營區福山里長葉德龍強調，福山里進行調整，有助資源公平分配。

    葉德龍表示，以登革熱防治經費為例，市府以「里」為單位、而非以「人口數」分配，如果進行里鄰調整，不僅能減輕里長的工作量，資源分配也相對公平，所以配合市府政策。

    住在福山里24年的黃先生強調：「市府說要里鄰調整已講了15年，這次會成真嗎？有待驗證啦！」不過，他認為福山里真的要拆開，里長才能服務到家。

    高市府已在今年3月初公告「里鄰編組及調整辦法修正」，但相關的里辦公室尚未接獲開會通知；左營區公所指出，有哪些里會調整尚未定案，目前持續蒐集社區意見。

    左營區公所官網資料顯示，福山里原為菜公里一部分，因人口數增加，從菜公里分出，1990年2月1日生效，東與仁武區為鄰、西至縱貫鐵路、南以大中路為界（不含鳥松路）、北與楠梓區相接，後來又因人口持續增加，進行7次「鄰」調整。

    福山里最大特色為住宅大樓超過200棟，包含高鐵左營站、新光三越左營店與彩虹市集、高雄榮民總醫院、高速公路匝道，人流、車流繁忙。

    高市府民政局資料顯示，高雄有38區、890里，截至今年4月底，左營區福山里4萬5306人最多、旗山區中寮里178人最少，兩者落差約255倍。另外，不到400人的社區多達17里，主要在內門、茂林、田寮、桃源、六龜、鹽埕、左營等7區。

    由於內門、茂林、田寮、桃源、六龜「算是偏鄉」、左營區的地理位置堪稱高雄的「核心蛋黃區」，但聖西里僅321人，是左營區最小里，與同區的福山里相比，落差約141倍，每次選舉都成為議論話題。

    福山里長葉德龍（右）認為，福山里進行調整，有助資源公平分配。（記者洪定宏攝）

    福山里長葉德龍（右）認為，福山里進行調整，有助資源公平分配。（記者洪定宏攝）

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