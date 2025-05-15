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    罷免顏寬恒6/5前須補件3380份才能過安全門檻 罷綠委何欣純無人收件

    志工呼籲選民在最後關頭支持連署。（罷團「解顏行動」提供）

    志工呼籲選民在最後關頭支持連署。（罷團「解顏行動」提供）

    2025/05/15 17:39

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」將二階連署書送至台中市選委會，「解顏行動」發言人林宣宏說，6月5日前還要補件3380份才能越過連署安全門檻，「中二收件數量急速下降，這情況真的需要搶救」。

    另一方面，藍營罷免綠委何欣純連署也遇到撞牆期，罷團「不純下架」志工說，黨部被抄，沒志工收件了。 

    「解顏行動」罷免藍委顏寬恒二階連署送件，罷團強調，扣除不合格及一階提議人不得連署，估計到6月5日前還要補件3380份連署書，志工穿紫色背心趕往夜市、街頭舉「告急」招牌，呼籲選民在最後關頭支持。

    林宣宏強調，選民以為連署送件過關，其實還沒達到安全門檻，收補件狀況蠻不理想的，中二選區收件數量急速下降，這情況真的需要搶救，而依照選舉罷免法81條規定，一階罷免提議人不得為連署人，二階連署也不能計入簽過一階提議份數。

    民進黨中二選區市議員張芬郁表示，中二進入延長賽，民眾顯得疲憊、催補件有困難，服務處一樣全區代收幫忙達標。

    另一方面，藍營罷綠委何欣純連署也受阻，「不純下架」志工說，國民黨台中市各黨部於2日遭檢方搜索，黨部被抄了，根本沒有志工敢出來收連署，很明顯遇到困難，可能沒辦法在6月6日連署期限前送件。 

    台中罷免藍委「3缺1」連署嚴重撞牆。（罷團「解顏行動」提供）

    台中罷免藍委「3缺1」連署嚴重撞牆。（罷團「解顏行動」提供）

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