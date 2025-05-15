陳宗彥涉接受性招待獲判無罪 國民黨酸：台灣已成「性」賴治國

國民黨發言人楊智伃。（資料照）

2025/05/15 17:23

〔記者施曉光／台北報導〕前行政院發言人陳宗彥過去任職台南市政府期間涉嫌接受性招待案，台南地方法院今天一審判決無罪。國民黨發言人楊智伃質疑，現在台灣已經成為「『性』賴治國」、「司法雙標」，接受性招待被判無罪，「賴清德你還有臉談法治嗎？」

楊智伃說，陳宗彥捲入性招待案，南檢指控其擔任台南市官員時，因酒店業者關說警職人員人事案、請託視聽歌唱場所工程案，接受酒店女服務生提供性招待，涉犯「貪污治罪條例」，更驚人的是，檢方依監察院資料、民眾告發與監聽內容比對後，確認陳宗彥與「小芸」、「愛佳」、「愛玲」等3名女子發生性行為，罪證確鑿，今天台南地院竟一審判決無罪。

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楊智伃說，「只要自己人怎麼玩弄法律都可以？」「只要是自己人，性招待都能變無罪？」「綠營高官性交易能判無罪，罷免綠委就要受到恐嚇、要被羈押！」

她說，台灣司法早就不是公正審判的天秤，而是賴清德總統親手操弄的劊子手，「這不是『清廉執政』，這是『性賴台灣』」「性賴治國、綠共專政，已是台灣人不能再沉默的惡夢！」「520賴清德就職滿1年，賴清德政績再添一樁！我們一定要站出來，把真正的民主、自由、法治還給台灣！」

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