新北明年將成立長照處 市議會民進黨團要求專案報告

新北市府明年將成立「高齡長期照顧處」，市議會民進黨團希望市長侯友宜列席議會專案報告說明。圖為今日開會情況。（記者黃子暘攝）

2025/05/15 16:55

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府明年將成立「高齡長期照顧處」，主責統籌社會局、衛生局的長照資源，新北市議會民進黨團今（15）日在議會指出，此案牽涉衛生局與社會局權責分配，預算可能達到80億元，希望市長侯友宜列席議會專案報告說明。市議會國民黨團持反對意見，認為應等長照處內容更為詳細後再討論更合理。議長蔣根煌裁示第六審查會主責，副市長列席報告。

市議會民進黨團總召廖宜琨說，長照處業務橫跨社會局、衛生局，預算、人力部分重疊，盼侯友宜說明究竟如何配置。

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民進黨市議員黃淑君表示，當初要成立青年局、體育局時，組織章程送大會討論後，異動空間剩下不多，在成立前專案報告討論才能更符合實際長照需求。

綠營市議員顏蔚慈認為，長照處牽涉2個單位，市府要做就做到最好，應用專案報告來做最妥適說明。

國民黨團書記長王威元主張，組織章程、預算將送議會審議，在此之前安排專案報告不合理，應待相關內容送議會再充分討論更為恰當。

人事處長林正壹補充，長照處是二級機關，二級機關未數量限制，目前長照處規畫設置於衛生局下。

討論後，最終由蔣根煌裁示六審主責、副市長報告。

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