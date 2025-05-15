罷免伍麗華連署書涉造假 藍委盧縣一助理張芳碩羈押禁見

罷免民進黨立委伍麗華連署書造假，領銜人、國民黨立委盧縣一助理張芳碩羈押禁見。（資料照，取自伍麗華臉書）

2025/05/15 16:49

〔記者李立法、葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩，因涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌重大，檢察官昨晚訊後向法院聲請羈押禁見，屏東地院羈押庭法官今天下午裁准將張芳碩羈押禁見。

是否為張芳碩提抗告 盧縣一：他個人行為

媒體打電話詢問盧縣一回應，盧縣一先是指出自己今天「已接很多電話」，隨後表示對地院羈押動作「沒意見」，至於是否會幫張芳碩提出抗告，他則回應「是他個人行為」後即掛上電話。

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由於盧縣一的助理及2位地方服務處幹部分別因涉案情節重大被羈押及10萬元具保，3人是否有高層援意，讓案情有往上發展可能；屏檢表示，將持續偵辦，證據到哪就辦到哪，依證據及案情需要傳喚相關人員，對象沒有設限。

立委伍麗華上個月到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法，檢方進一步調查後發現有多位民眾被盜用個資淪為連署人頭；屏檢昨指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區、台中市北屯區、沙鹿區、花蓮縣秀林鄉、屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉等8處地點搜索，其中包含立委盧縣一瑪家服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、黨部書記長蕭榮明及多位黨工共11人，其中張男與高男、連男等3位盧縣一的助理及地方服務處幹部被列為嫌疑人，其餘8人則以證人身分別進行訊問，並查扣電腦、連署名冊等相關證物。

伍麗華說，張芳碩涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，在不合格的1521份罷免連署書中，死亡人數高達202人，竟然還有非原民140份，內情不單純，要求檢調查明。

檢察官昨晚訊後認為被告張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見，另2名被告高男及連男各以10萬元交保，蕭榮明等8位證人請回。

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