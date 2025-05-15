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    民進黨2026提名策略曝光 高雄、台南擬辦黨內初選

    民進黨布局2026年縣市長選舉，預計6月28日全國黨代表大會通過提名條例。（資料照）

    民進黨布局2026年縣市長選舉，預計6月28日全國黨代表大會通過提名條例。（資料照）

    2025/05/15 16:47

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨布局2026年縣市長選舉，今年3月已成立「2026選舉先期策略小組」，預計6月28日全國黨代表大會通過提名條例。據了解，兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集黨內派系要角舉行便當會，討論前述小組初擬的提名條例草案，包括高雄、台南等執政屆滿的縣市擬舉辦初選，爭取連任及非執政的縣市則以徵召為主。

    民進黨中執會3月26日通過成立2026選舉先期策略小組，由總統府祕書長潘孟安擔綱召集人，成員包括立法院民進黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁（英系）、立委中常委王定宇（湧言會）、立委中常委張宏陸（蘇系）、中執委林益邦（綠色友誼）、中常委陳茂松（正國會）及段宜康（新系）。

    黨內人士說明，選前策略小組負責前期的協調、準備工作，包含包含了解各地需求，進行相關協調與協助等，選舉對策委員會要等到今年全代會通過後正式成立。

    據悉，賴清德昨邀集黨內派系要角舉行便當會，討論2026提名相關事宜。根據初步擬定的草案內容，直轄市長、縣市長提名候選人，依3種方式產生：第一，民進黨執政任期尚未屆滿的縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

    其次，民進黨執政任期二屆屆滿的直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由選對會統籌規劃。第三，民進黨非執政的直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中執會通過後徵召。

    草案提到，選對會徵詢、協調提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選的操守能力、價值信念，爭取民眾認同，強化民眾對民進黨信任，作選舉整體條件的評估。

    草案指出，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，將有兩種處理方式。第一，協調對象對解決競爭的機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選；第二，如協調對象對解決競爭的機制無共識者，由選對會依據選戰策略，綜合評估後向主席提出單一適當人選的建議。如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，得經中執會決議後，另訂方案執行。

    對於便當會及提名條例草案內容，民進黨中央黨部僅回應，「毫無所悉」。

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