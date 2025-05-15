羅廷瑋反惡罷將盧秀燕拖下水 江肇國、黃守達、陳雅惠齊砲轟

羅廷瑋在反惡罷活動中尋求支持，竟喊「台中立委減少，盧秀燕2028無法問鼎總統府」。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/15 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免即將進入3階投票，台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」日前已送出2階連署書，一度創下達成率全國最高紀錄，羅廷瑋昨（14日）在「惡罷退散」在野挺台中大連線活動中喊出，台中立委一減少，「掰腳」的就是盧秀燕，2026年台中市長無法順利交班，2028年「無法問鼎總統府」。

對此，立委選區中西東南區市議員江肇國、黃守達及陳雅惠等均不以為然指出，羅廷瑋迄今仍不思檢討自己的問題，還在盤算政治利益，為自保拖盧秀燕下水，甚至直接幫盧秀燕宣布選總統，難怪會被罷免。

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「惡罷退散、台灣平安」在野挺台中大連線，14日晚間在東區舉行，羅廷瑋會中強調，沒有砍刪預算，只因他幫修財劃法替台中爭取每年多262億，協助盧秀燕讓台中更好，通過國會改革，就成為被罷免的對象與理由，只因數字若減少，就少一個監督的人。

他說，當數字一減少，下一個就是韓國瑜被拉下來，當台中立委一減少，「掰腳」的就是盧秀燕，讓盧秀燕2026年台中市長無法順利交班，「甚至在2028年讓盧秀燕無法問鼎總統府」，籲支持者一定要出來投不同意罷免。

對此，江肇國指出，羅廷瑋擔任立委不到1年，在立法院表現不佳，讓選民看不下去，更對他失去信心下發動或支持罷免，如今竟只會拉盧秀燕當護身符，拖盧秀燕下水自保，更直接幫盧秀燕宣布選總統，盤算的全是他個人利益，相信選民全在看眼裡。

黃守達也說，羅廷瑋迄至今仍不思檢討自己的問題，還在做政治利益的盤算，試圖污名化市民的怒火、模糊焦點，重點不是國民黨席次多寡，而是國民黨在立法院癱瘓國政，讓社會大眾看不下去，國家被搞爛了，要救都來不及，羅廷瑋卻還在想盧秀燕謀大位的事情，難怪要被罷免。

陳雅惠也說，羅廷瑋將自己的罷免案包裝成「在野大聯盟」遭打壓，卻避重就輕、模糊焦點，不敢正面回應外界對其刪減預算、護航不當法案的質疑，現更將個人罷免案與韓國瑜、盧秀燕綁在一起，炒作政治陰謀，早已脫離民意、忘了監督者應有的分寸與責任，讓民眾看不下去。

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