海巡編300餘億元特別預算與關稅無關？ 政院：加強防堵查緝走私

海委會昨發布新聞稿指出，主委管碧玲表示，2月已籲特別預算納入海巡，與關稅無關。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，特別條例與海巡署在2月提出需求一致，且可加強防堵、查緝走私，提升應對中國在海上的灰色地帶侵擾。（圖由行政院提供）

2025/05/15 16:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於強化安全韌性特別條例草案，強化國土韌性編列1500億元，其中海巡署提300餘億元，國防部編1164億元。海委會昨發布新聞稿指出，主委管碧玲表示，2月已籲特別預算納入海巡，與關稅無關。對此，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，特別條例與海巡署在2月提出的需求一致，且可加強防堵、查緝走私，提升應對中國在海上的灰色地帶侵擾。

行政院長卓榮泰4月底在立法院備詢時，面對國民黨立委質疑與關稅無關時曾表示，海委會情偵監工作，將加強打擊洗產地、違規轉運等。不過，海委會昨天的新聞稿卻指，「特別預算與關稅無關」。

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對此，李慧芝解釋，海委會新聞稿是指在2月時就已提出，海巡應對中國的灰色襲擾與海域執法應納入特別預算，這是當時2月需求，美國關稅戰還沒有發生，所以海委會是在做前後順序說明。

李慧芝強調，特別條約草案中，海委會所提出是300餘億元經費，是為了要24小時能守衛國民生命財產安全，也是立體化守護能力，另新建巡防艦艇，強化艦艇執勤任務，此與海巡在2月所提出需求一致，而且可加強防堵、查緝走私，也提升應對中國灰色地帶侵擾，增加在惡劣天候下出勤效能，海委會說法與卓揆一致。

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