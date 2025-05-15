內政部最大挑戰「預算不足」 劉世芳：基層公務員感到沮喪

內政部今天下午舉辦「向國人報告-內政部每一天記者會」，對於過去一年的挑戰，部長劉世芳直言，「最大的挑戰就是預算不足」。（記者廖振輝攝）

2025/05/15 16:40

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今天下午舉辦「向國人報告-內政部每一天記者會」，對於過去一年的挑戰，部長劉世芳直言，「最大的挑戰就是預算不足」，預算案送到院會後突如其來的刪、凍，讓許多基層優秀公務員感到非常沮喪，但她也鼓勵公務員，面對挑戰和壓力時，「可以感到哀聲嘆氣，但不要氣餒」，台灣正在建構民主防衛機制，公務員也會培養這樣的韌性機制。

記者會由內政部主任秘書黃駿逸主持，與會者包含劉世芳、次長馬士元、董建宏、吳堂安，以及平日承辦業務的公園署科長鄭凱方、國土署科長黃冠華、移民署專員宋怡菁、警政署科長林耕宇、消防署科長林豐洲等人，向國人報告一年來工作成果及未來願景。

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「中華民國政府有多久，內政部就有多久。」劉世芳說，內政部今天能夠撐起外界所說的「天下第一部」，其實是國家長久以來所培養的優秀公務員，一步一腳印所累積起來的；她感謝內政部所有公務員，共同撐起了國家門面與榮譽。

媒體詢問，內政部過去一年最大的挑戰為何？劉世芳直言，「內政部最大的挑戰就是預算不足」，她說，賴總統年去年5月20日上任後，113年預算使用是預算是前一年度（112年）通過的，內政部使用前一年的預算，推動國家政策和相關業務，「而114年的預算就是我們遇到的亂流，但內政部仍然戮力完成」。

她指出，在賴總統上任2個月內，內政部要和其他5個部會在立法院通過打詐四法，雖然非常不容易，但最終還是通過了。

劉世芳說，有關114年預算，她感謝內政委員會許多委員的幫忙，委員在開會時，不論是提案或質詢內容，彼此都能一來一往答覆說明，內政委員會所刪或凍的預算，內政部都能了解且接受；但比較難以理解的是，當委員會預算案送到院會時，突如其來的刪、凍，讓許多基層優秀公務員感到非常沮喪。

她舉例，空勤總隊的直升機飛行員訓練，2年前就已經與美方公司協調好上百萬的訓練計畫，但預算卻莫名其妙被砍掉，隊長當時詢問她是否要砍掉裡面的訓練內容，她以台語說「認命一點」，看下半年是否能夠把預算救回來，現在仍按原定計畫執行。

劉世芳強調，守護國人的安全是不能打折的，直升機救護人員的訓練更是不能打折。她也告訴警政、消防同仁，穿上制服的代表國家，不論在什麼情況下，維持政府正常的功能與運作，都是內政部每一天的日常，面對挑戰和壓力時，「可以感到哀聲嘆氣，但不要氣餒」，建構台灣的民主防衛機制，自己的公務員也應該有這樣的韌性機制，應付各種不同挑戰。

內政部長劉世芳（前排中）15日出席「向國人報告－內政部的每一天」記者會，並與3位次長及轄下單位代表合影。（記者廖振輝攝）

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